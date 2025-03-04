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Египетские Помпеи: археологи нашли древний город, который исчез в одночасье

2:01
Наука

Археологи сделали сенсационное открытие: в Луксоре найден затерянный город Тех-Атон, построенный при фараоне Аменхотепе III около 3 400 лет назад. Удивительно, но этот древний мегаполис сохранился почти нетронутым, давая уникальный шанс заглянуть в прошлое Древнего Египта.

Город в пустыне
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Город в пустыне

Город, который считали утерянным

Находка стала неожиданностью даже для самих исследователей. Археологи искали храм погребального культа Тутанхамона, а вместо этого наткнулись на целый город, скрытый под слоем песка.

"Мы нашли улицы, окружённые домами, в которых стены высотой почти три метра. Внезапно история ожила у нас на глазах!" — рассказывает глава экспедиции.

Что скрывали пески?

В Тех-Атоне обнаружены:

  • Жилые кварталы с хорошо сохранившимися стенами, комнатами и дворами.
  • Керамика и инструменты, свидетельствующие о процветающем ремесле.
  • Пекарни, склады, административные здания, указывающие на развитую инфраструктуру.

Археологи называют эту находку "вторым Помпеями", но в египетском стиле — город словно законсервировался под песками.

Почему это открытие уникально?

Тех-Атон существовал во времена золотого века Египта, когда Аменхотеп III правил одной из самых могущественных империй мира. Однако загадка остается: почему город оказался заброшенным?

Вероятно, его жители покинули дома неожиданно, возможно, из-за политических событий, связанных с реформами сына фараона — Эхнатона.

Что дальше?

Исследования продолжаются. Ученые надеются найти царские надписи, сокровища или даже новые гробницы.

"Мы только начали раскрывать тайны этого места. Кто знает, какие секреты ещё скрывает египетский песок?" — заявил один из археологов.

Уточнения

Еги́пет (араб. مصر‎ [Миср/Miṣr] [misˤɾ], масри مصر [Маср/Maṣr] [ˈmɑsˤɾ], копт. Ⲭⲏⲙⲓ [kʰēmə]), официальное название — Ара́бская Респу́блика Еги́пет (араб. جمهورية مصر العربية‎ [Джумхури́ят Миср эль-Араби́я], масри [Гумхури́я Маср иль-Араби́я]) — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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