Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Надежда Кадышева оказалась в списке должников ФНС
Седые волосы? Это средство с какао вернет вам естественный цвет!
1000 щенков — и всё? Порода бельгийских овчарок лакенуа исчезает с лица Земли
Учитель Юры Борисова высказался о проигрыше актёра на Оскаре: искусство – такое дело
Почему российский автопарк стремительно стареет: ключевые причины и прогнозы
Топ-10 интерьерных трендов весны 2025: обновите свой дом стильно
Светлый разум до старости: Малышева раскрыла секрет борьбы с деменцией
Как заставить абрикос давать щедрый урожай? Важные правила ухода
Гениальная идея: в Томске нефтяные отходы превратили в мощное топливо

Ваш компьютер знает, что вы делали прошлым вечером: и может рассказать об этом всему интернету

1:18
Наука

В современном мире технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни, однако они несут в себе и скрытые угрозы. Недавние исследования показали, что даже такие инструменты, как CAPTCHA, предназначенные для защиты от ботов, могут быть легко обойдены с помощью искусственного интеллекта.

Ноутбук
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ноутбук

Это ставит под сомнение их эффективность и открывает новые возможности для злоумышленников.

Как защитить себя в цифровом мире?

  1. Будьте внимательны к подозрительным ссылкам и вложениям: открытие файлов из ненадежных источников может привести к заражению устройства вирусами.

  2. Используйте надежные антивирусные программы: регулярное обновление и сканирование системы помогут предотвратить угрозы.

  3. Обновляйте программное обеспечение: производители часто выпускают обновления, закрывающие уязвимости в безопасности.

  4. Будьте осторожны с подключением неизвестных устройств: некоторые зарядные устройства могут содержать шпионские программы, способные похитить ваши данные.

Несмотря на то, что полностью избавиться от слежки в цифровом мире практически невозможно, соблюдение этих рекомендаций поможет снизить риски и защитить вашу конфиденциальность, сообщает "Царьград".

Уточнения

Компью́тер (англ. computer, МФА: [kəmˈpjuː.tə(ɹ)] — «вычислитель», от лат. computare — считать, вычислять) — функциональное устройство, способное выполнять значительный объём вычислений, включая многочисленные арифметические и логические операции, без прямого вмешательства человека.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Самый модный цветок года: его хотят все, но мало кто умеет выращивать
Садоводство, цветоводство
Самый модный цветок года: его хотят все, но мало кто умеет выращивать Аудио 
1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок
Экономика и бизнес
1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок Аудио 
Лёгкий и вкусный слоёный салат – идеален для 8 марта
Еда и рецепты
Лёгкий и вкусный слоёный салат – идеален для 8 марта
Популярное
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад

Клещи могут представлять опасность для вас и ваших питомцев. Разбираемся, как быстро и эффективно избавиться от них на участке.

Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Ранневесенняя обработка крыжовника: одна процедура спасёт от болезней
Самый модный цветок года: его хотят все, но мало кто умеет выращивать
Крылатая ракета Х-101. Почему она стала головной болью Запада Дмитрий Плотников Премьера спектакля Цилиндр в Театре на Трубной: остроумная афера неаполитанцев и флаг отчаяния Анжела Якубовская У России появился союзник по исправлению ситуации в Сирии — Израиль Любовь Степушова
Хотите собрать до 8 кг лука с квадратного метра? Выбирайте этот сорт
Слива растёт, но плодов не даёт? Возможно, вы допускаете одну из этих ошибок
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Последние материалы
1000 щенков — и всё? Порода бельгийских овчарок лакенуа исчезает с лица Земли
Учитель Юры Борисова высказался о проигрыше актёра на Оскаре: искусство – такое дело
Почему российский автопарк стремительно стареет: ключевые причины и прогнозы
Топ-10 интерьерных трендов весны 2025: обновите свой дом стильно
Светлый разум до старости: Малышева раскрыла секрет борьбы с деменцией
Как заставить абрикос давать щедрый урожай? Важные правила ухода
Крылатая ракета Х-101. Почему она стала головной болью Запада
Гениальная идея: в Томске нефтяные отходы превратили в мощное топливо
Как избежать истощения в пост: секреты сбалансированного рациона
Прибалтика в состоянии эйфории: цены на электроэнергию снизились
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.