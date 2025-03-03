Ваш компьютер знает, что вы делали прошлым вечером: и может рассказать об этом всему интернету

1:18 Your browser does not support the audio element. Наука

В современном мире технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни, однако они несут в себе и скрытые угрозы. Недавние исследования показали, что даже такие инструменты, как CAPTCHA, предназначенные для защиты от ботов, могут быть легко обойдены с помощью искусственного интеллекта.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ноутбук

Это ставит под сомнение их эффективность и открывает новые возможности для злоумышленников. ​

Как защитить себя в цифровом мире?

Будьте внимательны к подозрительным ссылкам и вложениям: открытие файлов из ненадежных источников может привести к заражению устройства вирусами. ​ Используйте надежные антивирусные программы: регулярное обновление и сканирование системы помогут предотвратить угрозы.​ Обновляйте программное обеспечение: производители часто выпускают обновления, закрывающие уязвимости в безопасности.​ Будьте осторожны с подключением неизвестных устройств: некоторые зарядные устройства могут содержать шпионские программы, способные похитить ваши данные.

Несмотря на то, что полностью избавиться от слежки в цифровом мире практически невозможно, соблюдение этих рекомендаций поможет снизить риски и защитить вашу конфиденциальность, сообщает "Царьград".

Уточнения

Компью́тер (англ. computer, МФА: [kəmˈpjuː.tə(ɹ)] — «вычислитель», от лат. computare — считать, вычислять) — функциональное устройство, способное выполнять значительный объём вычислений, включая многочисленные арифметические и логические операции, без прямого вмешательства человека.

