В шаге от вечной молодости: раскрыт секрет восстановления ДНК

2:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные обнаружили, что специальная молекула РНК играет ключевую роль в восстановлении повреждений ДНК. Это открытие может значительно изменить представления о механизмах регенерации клеток и привести к новым терапевтическим стратегиям.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Computer_rna.jpg by Computer RNA Нобелевская премия 2024 по медицине: ключ к клеточному разнообразию

Исследование показало, что сильно метилированный транскрипт NEAT1 способствует эффективному распознаванию и восстановлению повреждённых участков ДНК. Это особенно важно, так как ДНК подвергается постоянному воздействию повреждающих факторов — от ошибок при делении клеток до внешних стрессоров, таких как радиация и токсины.

Организм уже обладает защитными механизмами для исправления подобных повреждений, известными как реакция на повреждение ДНК. Однако учёные выявили дополнительный механизм, в котором ключевую роль играет NEAT1. Эта молекула РНК участвует в регуляции восстановления двойных разрывов ДНК, а также связана с увеличением количества эпигенетических меток, таких как N6-метиладенозин.

Стоит отметить, что NEAT1 присутствует в повышенных концентрациях в раковых клетках, что может влиять на механизмы их выживания. Метильные группы, регулирующие активность этого РНК, играют значительную роль в эпитранскриптомике — области науки, изучающей эпигенетические модификации РНК.

Известно, что в опухолевых клетках процессы метилирования зачастую идут с нарушениями. Это означает, что исследование роли NEAT1 и его эпигенетических модификаций может помочь в разработке новых методов терапии для пациентов с опухолями, характеризующимися высокой экспрессией NEAT1.

Результаты исследования опубликованы в журнале Genes & Development, однако учёные подчеркивают необходимость дальнейших экспериментов. В частности, важно понять, можно ли применить полученные данные к сложным моделям опухолей, что позволит разработать новые, более точные стратегии лечения.

Уточнения

Рибонуклеи́новая кислота́ (РНК) — одна из трёх основных макромолекул (две другие — ДНК и белки), которые содержатся в клетках всех живых организмов и играют важную роль в кодировании, прочтении, регуляции и экспрессии генов.

