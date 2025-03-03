Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Земля стала вращаться быстрее: когда может произойти сдвиг времени?
Зеленский отказался говорить на английском в Лондоне: что стало причиной?
Воскресенье без алкоголя? В России хотят ввести неожиданный запрет
Вместо химчистки: избавляемся от пятен клея на одежде – 3 универсальных средства
Этот бизнес нельзя вести в квартире – штрафы уже на подходе
Беременная Мари Краймбрери улетела из Москвы перед родами
Российские туристы выбирают этот город для путешествий
Удивительный способ вернуть молодость коже: вы не поверите, как это работает
Сокращения продолжаются: будущий рост налогов в Великобритании вызвал массовые сокращения работников заводов

В Великобритании слепым детям вернули зрение с помощью генной терапии

1:09
Наука

Британские учёные научились восстанавливать зрение детям, имеющим редкое наследственное заболевание глаз. Об этом пишет издание "Ферра" с ссылкой на источник.

Больница, врачи
Фото: mos.ru by Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Больница, врачи

Исследователи из Великобритании провели клинические испытания с участием 11 детей с редким наследственным заболеванием зрения. Уже через несколько недель после операции состояние детей улучшилось.

Речь идёт о заболевании сетчатки, которое приводит к слепоте — LCA4. Заболевание возникает из-за работы дефектного гена AIPL1. Он мешает глазу правильно воспринимать сигнал и передавать его в мозговой центр.

Лечение заболевания представляло собой введение здорового гена в сетчатку. Спустя месяц после операции врачи проверили зрение испытуемых. У всех детей были выявлены заметные улучшения. Глаза детей из разряда слепых перешли в разряд слабовидящих.

Учёные высоко оценили результаты исследований. Они считают, что произошедшее может стать прорывом в лечении наследственной слепоты.

Автор Амалия Крылова
Амалия Крылова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Еда и рецепты
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Какая кошка принесёт вам благополучие? Оказывается, всё зависит от окраса
Домашние животные
Какая кошка принесёт вам благополучие? Оказывается, всё зависит от окраса Аудио 
Вторая нефть: мёд стал самым перспективным российским продуктом для экспорта
Экономика и бизнес
Вторая нефть: мёд стал самым перспективным российским продуктом для экспорта Аудио 
Популярное
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад

Клещи могут представлять опасность для вас и ваших питомцев. Разбираемся, как быстро и эффективно избавиться от них на участке.

Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Ранневесенняя обработка крыжовника: одна процедура спасёт от болезней
Самый модный цветок года: его хотят все, но мало кто умеет выращивать
Премьера спектакля Цилиндр в Театре на Трубной: остроумная афера неаполитанцев и флаг отчаяния Анжела Якубовская Разваливающийся альянс. По каким причинам США могут выйти из НАТО Дмитрий Плотников У России появился союзник по исправлению ситуации в Сирии — Израиль Любовь Степушова
Слива растёт, но плодов не даёт? Возможно, вы допускаете одну из этих ошибок
Хотите собрать до 8 кг лука с квадратного метра? Выбирайте этот сорт
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Последние материалы
Земля стала вращаться быстрее: когда может произойти сдвиг времени?
Зеленский отказался говорить на английском в Лондоне: что стало причиной?
Премьера спектакля Цилиндр в Театре на Трубной: остроумная афера неаполитанцев и флаг отчаяния
Воскресенье без алкоголя? В России хотят ввести неожиданный запрет
Вместо химчистки: избавляемся от пятен клея на одежде – 3 универсальных средства
Разваливающийся альянс. По каким причинам США могут выйти из НАТО
Этот бизнес нельзя вести в квартире – штрафы уже на подходе
Беременная Мари Краймбрери улетела из Москвы перед родами
Российские туристы выбирают этот город для путешествий
Удивительный способ вернуть молодость коже: вы не поверите, как это работает
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.