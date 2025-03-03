В Великобритании слепым детям вернули зрение с помощью генной терапии

Британские учёные научились восстанавливать зрение детям, имеющим редкое наследственное заболевание глаз. Об этом пишет издание "Ферра" с ссылкой на источник.
Исследователи из Великобритании провели клинические испытания с участием 11 детей с редким наследственным заболеванием зрения. Уже через несколько недель после операции состояние детей улучшилось.
Речь идёт о заболевании сетчатки, которое приводит к слепоте — LCA4. Заболевание возникает из-за работы дефектного гена AIPL1. Он мешает глазу правильно воспринимать сигнал и передавать его в мозговой центр.
Лечение заболевания представляло собой введение здорового гена в сетчатку. Спустя месяц после операции врачи проверили зрение испытуемых. У всех детей были выявлены заметные улучшения. Глаза детей из разряда слепых перешли в разряд слабовидящих.
Учёные высоко оценили результаты исследований. Они считают, что произошедшее может стать прорывом в лечении наследственной слепоты.
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