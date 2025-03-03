Голубой призрак открыл новую эру в освоении Луны — детали триумфа

2:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Посадочный модуль Blue Ghost от Firefly Aerospace совершил успешную посадку на поверхность Луны, открывая новую страницу в исследовании спутника. Этот аппарат стал первым лунным посадочным модулем компании и первой миссией в рамках программы CLPS от NASA.

Фото: Wikimedia Commons by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ космическая программа НАСА Artemis

Научная миссия и оборудование Blue Ghost доставил десять научно-технических приборов NASA, которые предназначены для изучения различных аспектов лунной среды. Среди них — системы для тестирования бурения грунта, анализа лунной пыли и оценки воздействия радиации. Одной из ключевых задач миссии является отработка технологий, которые помогут в будущем освоении Луны и других космических объектов.

Долгий путь к Луне Аппарат был запущен в январе с космодрома имени Кеннеди во Флориде. К 15 сентября он преодолел более 2,8 миллиона миль и передал на Землю свыше 27 гигабайт научных данных. Среди проведённых экспериментов — испытания лунного ГНСС-приёмника и радиационно-стойкой компьютерной системы.

Работа на поверхности Луны посадочный модуль будет функционировать на Луне в течение 14 земных дней. По завершении этого срока Blue Ghost продолжит работу ещё несколько часов в условиях лунной ночи, после чего его миссия будет окончена. Собранные данные помогут учёным лучше понять влияние космической среды на Землю и её окрестности.

Будущее коммерческих миссий Firefly Aerospace выразила благодарность NASA за оказанное доверие и подчеркнула важность партнёрства для будущих коммерческих исследований. В рамках программы CLPS пять компаний уже получили 11 контрактов на поставку оборудования на Луну. В целом, действующие контракты CLPS оцениваются в $2,6 миллиарда и будут реализовываться до 2028 года.

Уточнения

Blue Ghost M1 — американская лунная миссия по доставке посадочного модуля Blue Ghost на поверхность Луны. Запущена 15 января 2025 года. Миссия осуществляется в рамках программы CLPS. Посадка на Луну состоялась 2 марта 2025.

