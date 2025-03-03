Экстремальные температуры больше не проблема: сплав, который задаст новые стандарты

2:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Новые достижения в материаловедении продолжают поражать воображение учёных. Недавно исследовательская группа презентовала инновационный сплав на основе титана и алюминия, сохраняющий свойства сверхэластичности в поразительном температурном интервале от -269 °C до +127 °C. Такой диапазон температур позволяет материалу сохранять легкость и прочность даже при экстремальных условиях, что открывает новые перспективы для применения в ряде высокотехнологичных отраслей.

Фото: https://www.jjharrison.com.au/ by JJ Harrison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Арсенопирит

Учёные отмечают, что полученный сплав может оказаться революционным решением для космических программ, где экстремальные перепады температур являются обычным делом. Благодаря своим уникальным характеристикам, материал потенциально пригоден для создания сверхэластичных элементов конструкции, способных выдерживать резкие температурные изменения на поверхности Луны или в других космических условиях. Подобные разработки могут также стимулировать прогресс в медицине, предоставляя возможности для создания гибких и одновременно прочных компонентов, таких как кардиостенты и другие имплантаты, обеспечивающие надежность и долговечность.

Исследователи из Университета Тохоку успешно синтезировали сплав Ti-Al, смысл которого заключается в минимальном весе, высокой прочности и выдающихся эластичных свойствах. В отличие от известных материалов с эффектом памяти формы, которые функционируют лишь в узком температурном диапазоне, новый сплав способен сохранять свои свойства даже при экстремально низких температурах, приближающихся к температуре жидкого гелия, и при температурах выше точки кипения воды. Современные методы рационального проектирования, а также тщательное управление микроструктурой материала с помощью фазовых диаграмм, позволили оптимально подобрать состав сплава и разработать алгоритмы его обработки, включая режимы термической обработки.

Результаты данного исследования выходят за рамки непосредственного промышленного применения. Полученные данные заложили основу для переосмысления принципов создания сверхэластичных материалов, что, по мнению специалистов, будет стимулировать дальнейшие прорывы в материаловедении. Эксперты уверены, что данное открытие определяет новый стандарт, отвечающий потребностям как перспективных космических проектов, так и обыденного применения в медицине и других сферах.

На основе этих достижений можно прогнозировать широкое применение сплава в будущем. Помимо космической и медицинской отраслей, материал может быть востребован в проектах, связанных с развитием инновационных транспортных систем и технологических решений для экстремальных условий эксплуатации.

Уточнения

Сплав — макроскопически однородный металлический материал, состоящий из смеси двух или большего числа химических элементов с преобладанием металлических компонентов.

