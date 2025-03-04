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ИБП с натриевыми аккумуляторами: больше не нужно бояться перегрева

2:18
Наука

Компания Ippon вывела на российский рынок серию источников бесперебойного питания (ИБП), работающих на натрий-ионных аккумуляторах. О запуске продаж сообщила пресс-служба производителя.

Безопасность данных
Фото: Сообщество Министерства внутренних дел Российской Федерации Вконтакте
Безопасность данных

Альтернатива традиционным батареям

В линейку Na+ вошли 13 однофазных ИБП с двойным преобразованием напряжения. Они разработаны для защиты серверного оборудования, рабочих станций, лабораторий и прочих устройств, чувствительных к скачкам напряжения.

Хотя натрий-ионные батареи пока уступают по распространённости литий-ионным и свинцово-кислотным аналогам, их рассматривают как перспективное решение благодаря:

  • доступности сырья и сниженной стоимости производства;
  • отсутствию токсичных компонентов;
  • высокой безопасности эксплуатации.

Почему именно натрий-ионные батареи

Натриевые аккумуляторы работают в температурном диапазоне от -40°C до +50°C, при этом сохраняют до 80% ёмкости. Они устойчивы к тепловому пробою, что делает их эксплуатацию более надёжной по сравнению с литий-ионными аналогами.

Кроме того, срок службы натриевых батарей в 4-5 раз превышает ресурс свинцово-кислотных аккумуляторов. Если последние выдерживают всего 300-500 циклов при глубоком разряде, то натриевые — до 2000.

Развитие технологии

Первой крупной компанией, представившей натрий-ионные батареи, стала CATL в 2021 году. Однако на рынке пока немного производителей, предлагающих ИБП с такими аккумуляторами. Среди пионеров — компании Natron и UPS Warehouse.

В Ippon подчёркивают, что их новая линейка Na+ отличается быстрым восстановлением заряда. Батарея набирает 90% ёмкости менее чем за час. Это позволяет значительно снизить эксплуатационные расходы, поскольку устройства не требуют частой замены аккумуляторов.

Будет ли натрий-ионная технология достойной заменой литий-ионным батареям в ИБП? Время покажет, но потенциал у неё явно есть.

Уточнения

Электро́ника (от греч. Ηλεκτρόνιο "электрон") — наука о взаимодействии электронов с электромагнитными полями и о методах создания электронных приборов и устройств, в которых это взаимодействие используется для преобразования электромагнитной энергии. Работа электронных устройств основана на перемещении носителей тока в вакууме, газе или твёрдых телах, а также других физических принципах.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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