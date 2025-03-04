Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Провен - средневековая тайна в часе от Парижа
Первый звонок деменции: совершенно неочевидный признак в питании
Забудьте о скучных закусках: пикантные и хрустящие сырные трубочки сразят всех наповал
Американский миллиардер: Украина проигрывает в конфликте
Лоток и котёнок: как не стать жертвой утренних неприятных сюрпризов
Бензиновая эпоха подходит к концу: Германия делает ставку на электрички
Долой ипотечное рабство: рождение ребёнка освободит от долгов?
Пилатес или йога: выберите идеальную практику для улучшения здоровья и гибкости своего тела
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители

Научная сенсация: были замечены странные искажения в структуре Вселенной

Наука

Может ли Вселенная расширяться неравномерно? Новые наблюдения ставят под сомнение один из ключевых постулатов современной науки — космологический принцип. Согласно ему, если взглянуть на космос в масштабах миллиардов световых лет, он должен выглядеть одинаково во всех направлениях. Однако свежие данные говорят об обратном.

Cкопление галактик Abell 2390
Фото: ESA by Euclid Consortium, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Cкопление галактик Abell 2390

Что обнаружили астрофизики

Исследователи обратились к слабому гравитационному линзированию — эффекту, при котором массивные объекты искривляют свет далеких галактик. Детальный анализ выявил отклонения в этом явлении, которые могут указывать на анизотропное (неравномерное) расширение Вселенной.

Специалисты изучили два типа искажений — E- и B-типы. Если пространство действительно расширяется не одинаково во всех направлениях, между этими эффектами должна наблюдаться определенная корреляция. Именно её и пытались зафиксировать учёные.

Какие выводы можно сделать

Скоро ответ на этот вопрос может дать телескоп "Евклид", предназначенный для изучения структуры космоса и природы тёмной энергии. Если его данные подтвердят наблюдаемые аномалии, это станет серьёзным вызовом стандартной космологической модели.

Пересмотр представлений о расширении Вселенной способен привести к революции в астрофизике. В случае подтверждения гипотезы о неравномерном расширении учёным придётся искать новые объяснения фундаментальным законам, управляющим эволюцией нашей Вселенной.

Уточнения

Астрофи́зика (от др.-греч. ἀστήρ - "звезда, светило" и φυσικά - "природа") — раздел астрономии, использующий принципы физики и химии, который изучает физические процессы в астрономических объектах, таких как звёзды, галактики, экзопланеты и т. д. Физические свойства материи в самых больших масштабах и возникновение Вселенной изучает космология.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Авто
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов Аудио 
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Красота и стиль
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин Аудио 
Популярное
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов

Можно ли поворачивать, если горит основной зелёный, но стрелка не работает? Разбираемся в правилах ПДД и штрафах за неправильный проезд.

Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Десять вещей, которые сделают ваш гардероб невероятно стильным и универсальным
Посеешь в марте — соберёшь в августе: как не промахнуться со сроками
Крылатая ракета Х-101. Почему она стала головной болью Запада Дмитрий Плотников Премьера спектакля Цилиндр в Театре на Трубной: остроумная афера неаполитанцев и флаг отчаяния Анжела Якубовская У России появился союзник по исправлению ситуации в Сирии — Израиль Любовь Степушова
Вторая нефть: мёд стал самым перспективным российским продуктом для экспорта
Розы почернели после зимы? Узнайте, как спасти любимые цветы
Здесь идеальный отдых: спокойные воды, белоснежный песок и шикарные курорты
Здесь идеальный отдых: спокойные воды, белоснежный песок и шикарные курорты
Последние материалы
Провен - средневековая тайна в часе от Парижа
Первый звонок деменции: совершенно неочевидный признак в питании
Забудьте о скучных закусках: пикантные и хрустящие сырные трубочки сразят всех наповал
Американский миллиардер: Украина проигрывает в конфликте
Лоток и котёнок: как не стать жертвой утренних неприятных сюрпризов
Бензиновая эпоха подходит к концу: Германия делает ставку на электрички
Долой ипотечное рабство: рождение ребёнка освободит от долгов?
Пилатес или йога: выберите идеальную практику для улучшения здоровья и гибкости своего тела
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
Россия готовится к 8 Марта: цветы подорожали, а спрос взлетел
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.