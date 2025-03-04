Научная сенсация: были замечены странные искажения в структуре Вселенной

Может ли Вселенная расширяться неравномерно? Новые наблюдения ставят под сомнение один из ключевых постулатов современной науки — космологический принцип. Согласно ему, если взглянуть на космос в масштабах миллиардов световых лет, он должен выглядеть одинаково во всех направлениях. Однако свежие данные говорят об обратном.

Фото: ESA by Euclid Consortium, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Cкопление галактик Abell 2390

Что обнаружили астрофизики

Исследователи обратились к слабому гравитационному линзированию — эффекту, при котором массивные объекты искривляют свет далеких галактик. Детальный анализ выявил отклонения в этом явлении, которые могут указывать на анизотропное (неравномерное) расширение Вселенной.

Специалисты изучили два типа искажений — E- и B-типы. Если пространство действительно расширяется не одинаково во всех направлениях, между этими эффектами должна наблюдаться определенная корреляция. Именно её и пытались зафиксировать учёные.

Какие выводы можно сделать

Скоро ответ на этот вопрос может дать телескоп "Евклид", предназначенный для изучения структуры космоса и природы тёмной энергии. Если его данные подтвердят наблюдаемые аномалии, это станет серьёзным вызовом стандартной космологической модели.

Пересмотр представлений о расширении Вселенной способен привести к революции в астрофизике. В случае подтверждения гипотезы о неравномерном расширении учёным придётся искать новые объяснения фундаментальным законам, управляющим эволюцией нашей Вселенной.

Уточнения

Астрофи́зика (от др.-греч. ἀστήρ - "звезда, светило" и φυσικά - "природа") — раздел астрономии, использующий принципы физики и химии, который изучает физические процессы в астрономических объектах, таких как звёзды, галактики, экзопланеты и т. д. Физические свойства материи в самых больших масштабах и возникновение Вселенной изучает космология.

