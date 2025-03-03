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Двойная звездная система сопротивляется притяжению черной дыры: ученые сделали открытие

Двойная звездная система против черной дыры: ученые сделали открытие
1:34
Наука

Известно, что планеты или звезды обычно не могут находиться на относительно небольшом расстоянии от черной дыры, так как под действием силы притяжения они быстро окажутся затянутыми в черную дыру. Однако ученым удалось обнаружить необычный объект: двойную звездную систему рядом с черной дырой. В чем же секрет, как ей удалось оказаться в этом месте? Ученые провели исследование.

Квазар
Фото: Веб-сайт НАСА
Квазар

В течение последних 30 лет астрономы использовали инфракрасные телескопы для наблюдения отдельных звезд вблизи черной дыры Стрелец A.

Стрелец A — это массивный объект в центре нашей галактики. Астрономы считают, что это сверхмассивная черная дыра с массой, приблизительно в 4 миллиона раз превышающей массу Солнца. Стрелец A находится на расстоянии около 26 000 световых лет от Земли.

Ученые выяснили, что наблюдаемая двойная звездная система обладает удивительно большой скоростью. Скорость звезд может достигать нескольких тысяч километров в секунду. Исследователи объяснили это гравитационными силами: звезды в скоплении движутся по стабильным орбитам вокруг черной дыры, подобно тому, как Земля вращается вокруг Солнца.

Ученые полагают, что это открытие позволит лучше понять процесс звездообразования во Вселенной. Об этом пишет Scitechdaily. Предполагается, что вскоре двойная звездная система сольется в одну.

Уточнения

Двойная звезда — двойная звёздная система из гравитационно связанных звёзд, обращающихся по замкнутым орбитам вокруг общего центра масс.

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
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