Из глубин — в Сенегале зафиксировали сотни случаев инфицирования новой болезнью

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи наконец установили причину загадочного заболевания, от которого пострадали сотни рыбаков в Сенегале, об этом сообщило радио RFI.

Фото: Openverse by Vyatsu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Студент проводит наблюдение через микроскоп

Первые случаи этой болезни были зафиксированы в ноябре 2020 года, когда более ста рыбаков заразились неизвестным недугом. Эпицентр распространения заболевания находился на западе страны, между портовыми городами Рюфиск и Мбур, недалеко от столицы Сенегала, Дакара. У заболевших наблюдались характерные кожные проявления в виде струпьевидных высыпаний.

На протяжении пяти лет природа этой "болезни рыбаков" оставалась тайной. Однако недавно ученым удалось идентифицировать возбудителя: им оказалась водоросль Vulcanodinium rugosum и производимый ею токсин, получивший название Portimin A.

В ходе встречи с рыбаками в Дакаре Патрик Бремер из французского Исследовательского института устойчивого развития пояснил, что это токсин, который вырабатывается микроскопической водорослью, настолько малой, что ее невозможно увидеть без специального оборудования. При этом он отметил, что данная водоросль существует в очень большом количестве, но причины ее возникновения пока остаются невыясненными.

Для повышения осведомленности рыбаков в регионе санитарные службы планируют распространять информационные видеоролики на языке волоф.