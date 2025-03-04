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Вирусам не скрыться: новая ДНК-технология обезоруживает инфекции

2:33
Наука

Ученые из Иллинойсского университета разработали революционное устройство — наноробот NanoGripper, способный захватывать вирусные частицы с высокой точностью. Его дизайн вдохновлен природой: устройство напоминает человеческую руку и птичьи когти, оснащено четырьмя пальцами. Благодаря этому наноробот может манипулировать молекулами и взаимодействовать с вирусами.

Вирус
Фото: freepik.com by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вирус

Как работает NanoGripper

Разработка основана на уникальных свойствах ДНК — ее гибкости, прочности и способности к программируемым изменениям. Исследователи создали наноструктуру, которую можно настраивать для взаимодействия с разными вирусами и молекулами. Первым испытанием NanoGripper стал вирус COVID-19, для которого ученые предложили два варианта применения технологии.

Диагностика вирусов за 30 минут

Для быстрого обнаружения вирусных частиц NanoGripper был объединен с фотонно-кристаллической платформой. Этот метод позволяет выявить вирус всего за полчаса с точностью, сопоставимой с лабораторными тестами. Работает он просто: после захвата вируса активируется флуоресцентная молекула, которая светится при освещении, сигнализируя о присутствии инфекции.

Защита от заражения: возможно ли это

Еще более перспективное применение — профилактика заражения. Эксперименты показали, что наноробот может блокировать проникновение вирусов в клетки, обволакивая их шиповидные белки. На основе этой технологии ученые предлагают создать назальный спрей, который будет предотвращать заражение респираторными вирусами еще до их попадания в организм.

Перспективы: не только вирусы

NanoGripper можно адаптировать не только для борьбы с COVID-19. Исследователи уверены, что технология подойдет для диагностики и профилактики других инфекций — гриппа, ВИЧ, гепатита B. Более того, наноробот можно использовать и в онкологии — для точечной доставки лекарств к раковым клеткам, что значительно повысит эффективность лечения.

Будущее уже рядом

Разработка NanoGripper открывает новую эру в медицине, давая человечеству мощное оружие против вирусных инфекций и, возможно, даже рака. Пока ученые продолжают испытания, но ясно одно: такие технологии могут навсегда изменить методы диагностики и профилактики заболеваний.

Уточнения

Наноро́боты или нанобо́ты, — роботы, размером сопоставимые с молекулой (менее 100 нм), обладающие функциями движения, обработки и передачи информации, исполнения программ.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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