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Защита серверов: новая угроза, о которой забывают админы

3:20
Наука

С каждым годом киберугрозы становятся всё опаснее, а системы информационной безопасности российских компаний испытывают всё большую нагрузку. Чтобы защитить корпоративные данные, помимо программных решений, компании всё чаще используют аппаратные средства безопасности.

Хакер
Фото: Pexels by Sora Shimazaki, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хакер

Как устроен сервер и какие уязвимости возможны

При запуске первым активируется материнская плата, после чего центральный процессор обращается к устройству с кодом BMC (Baseboard Management Controller). Этот контроллер функционирует независимо от основного процессора, питаясь от дежурного напряжения, и обеспечивает управление сервером даже в выключенном состоянии. Далее загружается BIOS, а затем операционная система, после чего сервер становится доступным в сети.

Но даже самая надёжная система остаётся уязвимой перед одной из самых недооценённых угроз — физическим взломом.

Физическая угроза: чем она опасна

Многие администраторы концентрируются на защите от хакерских атак, но забывают о физическом доступе к серверному оборудованию.

"Несмотря на редкость физического взлома серверных помещений, такие атаки всегда критичны. По данным, у более чем 60% компаний раз в год возникает риск несанкционированного доступа к серверному оборудованию" — подчёркивает руководитель департамента расследований T. Hunter Игорь Бедеров

Последствия могут быть катастрофическими: кража конфиденциальной информации, установка вредоносных программ, уничтожение данных или даже физическая порча оборудования.

Как криптозамок Fplus защищает серверы

Одним из решений защиты серверного оборудования от физического взлома является криптозамок Fplus — аппаратный модуль на основе системы криптографической защиты информации (СКЗИ) IT SM. Он подходит не только для серверов, но и для систем хранения данных и ноутбуков.

Основные функции криптозамка Fplus:

  • Идентификация и аутентификация пользователей — предотвращает доступ неавторизованных лиц.
  • Контроль доступа и защита каналов управления оборудованием — блокирует несанкционированные команды.
  • Контроль целостности передаваемой информации — защита данных от изменений.
  • Регистрация событий безопасности — ведёт журнал действий пользователей и возможных инцидентов.
  • Фиксация попыток несанкционированного доступа — помогает оперативно выявлять попытки взлома.

Fplus соответствует государственным криптографическим стандартам, включая ГОСТ 34.11-2012 и ГОСТ 34.10 для формирования электронной подписи (ЭП) в соответствии с требованиями 63-ФЗ.

Итоги

Кибербезопасность современных компаний требует комплексного подхода. Программные решения эффективны, но без физической защиты серверного оборудования риск утечек и атак остаётся высоким. Использование аппаратных систем безопасности, таких как криптозамок Fplus, значительно снижает вероятность взлома, обеспечивая надёжную защиту данных.

Уточнения

Се́рверное програ́ммное обеспечение (се́рвер, англ. server от to serve - служить; множественное число се́рверы, в разговорном языке также употребляется сервера́) — в информационных технологиях — программный компонент вычислительной системы, выполняющий сервисные (обслуживающие) функции по запросу клиента, предоставляя ему доступ к определённым ресурсам или услугам.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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