Защита серверов: новая угроза, о которой забывают админы

С каждым годом киберугрозы становятся всё опаснее, а системы информационной безопасности российских компаний испытывают всё большую нагрузку. Чтобы защитить корпоративные данные, помимо программных решений, компании всё чаще используют аппаратные средства безопасности.
При запуске первым активируется материнская плата, после чего центральный процессор обращается к устройству с кодом BMC (Baseboard Management Controller). Этот контроллер функционирует независимо от основного процессора, питаясь от дежурного напряжения, и обеспечивает управление сервером даже в выключенном состоянии. Далее загружается BIOS, а затем операционная система, после чего сервер становится доступным в сети.
Но даже самая надёжная система остаётся уязвимой перед одной из самых недооценённых угроз — физическим взломом.
Многие администраторы концентрируются на защите от хакерских атак, но забывают о физическом доступе к серверному оборудованию.
"Несмотря на редкость физического взлома серверных помещений, такие атаки всегда критичны. По данным, у более чем 60% компаний раз в год возникает риск несанкционированного доступа к серверному оборудованию" — подчёркивает руководитель департамента расследований T. Hunter Игорь Бедеров
Последствия могут быть катастрофическими: кража конфиденциальной информации, установка вредоносных программ, уничтожение данных или даже физическая порча оборудования.
Одним из решений защиты серверного оборудования от физического взлома является криптозамок Fplus — аппаратный модуль на основе системы криптографической защиты информации (СКЗИ) IT SM. Он подходит не только для серверов, но и для систем хранения данных и ноутбуков.
Основные функции криптозамка Fplus:
Fplus соответствует государственным криптографическим стандартам, включая ГОСТ 34.11-2012 и ГОСТ 34.10 для формирования электронной подписи (ЭП) в соответствии с требованиями 63-ФЗ.
Кибербезопасность современных компаний требует комплексного подхода. Программные решения эффективны, но без физической защиты серверного оборудования риск утечек и атак остаётся высоким. Использование аппаратных систем безопасности, таких как криптозамок Fplus, значительно снижает вероятность взлома, обеспечивая надёжную защиту данных.
Се́рверное програ́ммное обеспечение (се́рвер, англ. server от to serve - служить; множественное число се́рверы, в разговорном языке также употребляется сервера́) — в информационных технологиях — программный компонент вычислительной системы, выполняющий сервисные (обслуживающие) функции по запросу клиента, предоставляя ему доступ к определённым ресурсам или услугам.
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