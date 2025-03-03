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Гениальная идея: в Томске нефтяные отходы превратили в мощное топливо

1:47
Наука

Учёные Томского политехнического университета (ТПУ) доказали, что нефтешлам — сложная смесь нефти, механических примесей и воды — может стать основой для жидкого композиционного топлива, обладающего повышенной энергетической эффективностью.

очистка пляжа от разлива нефти
Фото: Wikimedia Commons by Gore Lamar, U.S. Fish and Wildlife Service
очистка пляжа от разлива нефти

Главные проблемы нефтешлама и пути их решения

Использование чистого нефтешлама в качестве топлива затруднено: он слишком вязкий, имеет высокую коррозионную активность, плохо воспламеняется и горит нестабильно. Чтобы устранить эти недостатки, исследователи проанализировали влияние различных добавок, включая:

  • метиловые эфиры жирных кислот (МЭЖК);
  • дизельное топливо;
  • метанол;
  • техническую воду.

Результаты эксперимента: меньше вязкости, лучше горение

Эксперименты показали, что при добавлении в нефтешлам 5-15% дизельного топлива и МЭЖК его вязкость снижалась от трёх до двенадцати раз. Это делает топливо более удобным для использования. Независимо от концентрации добавок, они также способствовали улучшению процесса сгорания: смесь воспламенялась быстрее, капли топлива сгорали более эффективно даже при относительно невысоких температурах (около 600°C).

Возможности применения

По словам исследователей, добавление в нефтешлам небольших количеств метанола и дизельного топлива (от 5% до 15%) повышает его эксплуатационные характеристики. В результате эффективность таких композиций возрастает на 5-25% по сравнению с чистым нефтешламом. Эти выводы открывают новые возможности переработки нефтешламов и позволяют рациональнее использовать природные ресурсы.

Уточнения

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος - жилище (дом), местопребывание и λόγος - учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений — также нефть всегда содержит в качестве примеси небольшое количество воды и неорганических веществ, наиболее нежелательны из них соединения серы, галогенов и ванадия. Является ископаемым топливом (каустобиолитом). 

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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