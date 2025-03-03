Непростые бамбуковые гурманы: как растительная диета влияет на поведение панд

1:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Панды известны своей любовью к бамбуку, но на самом деле их пищеварительная система напоминает систему мясоедов.

Фото: Openverse by Mike Johnston, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гигантская панда в зоопарке

Ученые из Китая считают, что нашли объяснение этому феномену. Поедание бамбука, оказывается, влияет на поведение панд и может регулировать их обоняние и вкус.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Frontiers, панды на юго-западе Китая проводят до 16 часов в день, поедая бамбук и усваивая микроРНК (миРНК), которая попадает в их кровь. Эта молекула влияет на передачу генетической информации в организме панд, формируя их поведение.

Доктор Ли Фэн, старший автор исследования, объяснил, что миРНК регулирует экспрессию генов панды и влияет на физиологические процессы, такие как рост, биоритмы, поведение и иммунные реакции. Она также участвует в регуляции обоняния и вкуса, что связано с пищевыми привычками панд.

Исследование было проведено на основе образцов крови шести взрослых панд и одного детеныша, в которых обнаружили 57 следов миРНК, вероятно, полученных из бамбука. Ученые надеются, что это открытие поможет лучше понять влияние растительных микроРНК на животных и может привести к новым методам лечения заболеваний.

Хотя основная часть рациона панд состоит из бамбука, около 1% их пищи составляют и другие растения, и даже мясо, например, мелкие грызуны. В дикой природе живет около 1800 панд, и основными угрозами для них являются потеря среды обитания и низкое желание размножаться. За последние десятилетия Китай значительно увеличил усилия по сохранению панд, расширив количество заповедников, передает CNN.

Уточнения

Бамбу́к (лат. Bambúsa) — род многолетних вечнозелёных растений семейства Злаки (Poaceae), из подсемейства Бамбуковые (Bambuseae).

