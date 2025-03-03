Как 72 часа без смартфонов меняют наши реакции

2:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Университета Гейдельберга под руководством профессора Роберта Кристиана Вольфа решили выяснить, как короткий перерыв в использовании смартфонов влияет на активность мозга.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ смартфон

Они провели эксперимент с 25 молодыми людьми в возрасте от 18 до 30 лет, которые регулярно пользовались смартфонами.

На первом этапе участники прошли функциональное МРТ-сканирование и заполнили анкеты о своих привычках использования смартфонов, уровне тяги к устройству и настроении. Затем им предложили на 72 часа значительно сократить использование смартфонов, разрешив применять их только для работы, повседневных задач и общения с близкими. После трехдневного перерыва участники снова прошли сканирование и повторили анкеты. Во время МРТ им показывали изображения смартфонов в выключенном и включенном состоянии, а также нейтральные изображения для оценки реакции мозга.

Результаты эксперимента оказались неожиданными. Анкеты не показали значительных изменений в настроении или уровне тяги к смартфону, но МРТ выявило важные изменения в мозге. После 72 часов отказа от гаджетов у участников повысилась активность в передней поясной коре и прилежащем ядре — областях, отвечающих за обработку вознаграждений и формирование импульсивного поведения. Это похоже на активацию у людей с зависимостями.

Однако реакция мозга на включенные смартфоны в зонах, отвечающих за внимание и визуальную информацию, снизилась. Это говорит о том, что после перерыва смартфоны стали менее привлекательными. Изменения в активности мозга были связаны с дофаминовыми и серотониновыми системами, которые играют ключевую роль в ощущении удовольствия и зависимостях.

По словам Вольфа, результаты показывают, что даже короткий отказ от смартфонов может вызывать нейрофизиологические изменения, похожие на те, что наблюдаются при воздержании от других привычек. Однако эти изменения касаются только работы мозга, а не поведения. Возможно, для ощутимых психологических эффектов потребуется более длительное ограничение использования смартфонов, передает hi-tech.mail.

Уточнения

Га́джет — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.



