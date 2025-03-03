Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цветы в марте? Да, пора, если не хотите скучную клумбу летом
Забудьте о банальностях: Лучшие идеи для подарка на 8 марта, которые подчеркнут её уникальность
Раскрыт секрет идеального морковного пирога: удивите родных и близких простым и вкусным рецептом!
Никогда так не делайте: самые распространённые ошибки при использовании удлинителя
Автомобильный арсенал: какие средства защиты можно легально возить в авто
Смартфоны и здоровье: три неожиданных способа, как гаджеты нам помогают
Когда понедельник — это не день, а стиль жизни: 10 пород собак с самым странным видом
Возвращение домой обернулось кошмаром: В Свердловской области разыскивают участника СВО, пропавшего по дороге из госпиталя
Виктория Боня призналась, что в детстве считала себя гадким утёнком

Как 72 часа без смартфонов меняют наши реакции

2:26
Наука

Исследователи из Университета Гейдельберга под руководством профессора Роберта Кристиана Вольфа решили выяснить, как короткий перерыв в использовании смартфонов влияет на активность мозга.

смартфон
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
смартфон

Они провели эксперимент с 25 молодыми людьми в возрасте от 18 до 30 лет, которые регулярно пользовались смартфонами.

На первом этапе участники прошли функциональное МРТ-сканирование и заполнили анкеты о своих привычках использования смартфонов, уровне тяги к устройству и настроении. Затем им предложили на 72 часа значительно сократить использование смартфонов, разрешив применять их только для работы, повседневных задач и общения с близкими. После трехдневного перерыва участники снова прошли сканирование и повторили анкеты. Во время МРТ им показывали изображения смартфонов в выключенном и включенном состоянии, а также нейтральные изображения для оценки реакции мозга.

Результаты эксперимента оказались неожиданными. Анкеты не показали значительных изменений в настроении или уровне тяги к смартфону, но МРТ выявило важные изменения в мозге. После 72 часов отказа от гаджетов у участников повысилась активность в передней поясной коре и прилежащем ядре — областях, отвечающих за обработку вознаграждений и формирование импульсивного поведения. Это похоже на активацию у людей с зависимостями.

Однако реакция мозга на включенные смартфоны в зонах, отвечающих за внимание и визуальную информацию, снизилась. Это говорит о том, что после перерыва смартфоны стали менее привлекательными. Изменения в активности мозга были связаны с дофаминовыми и серотониновыми системами, которые играют ключевую роль в ощущении удовольствия и зависимостях.

По словам Вольфа, результаты показывают, что даже короткий отказ от смартфонов может вызывать нейрофизиологические изменения, похожие на те, что наблюдаются при воздержании от других привычек. Однако эти изменения касаются только работы мозга, а не поведения. Возможно, для ощутимых психологических эффектов потребуется более длительное ограничение использования смартфонов, передает hi-tech.mail.

Уточнения

Га́джет — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок
Экономика и бизнес
1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок Аудио 
Земле больше ничего не угрожает? Что случилось с астероидом 2024 YR4
Наука и техника
Земле больше ничего не угрожает? Что случилось с астероидом 2024 YR4 Аудио 
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Еда и рецепты
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете Аудио 
Популярное
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете

Готовите котлеты? Попробуйте лучше эту запеканку из цветной капусты и фарша! Она нежная, ароматная, с аппетитной корочкой из сыра.

Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Слива растёт, но плодов не даёт? Возможно, вы допускаете одну из этих ошибок
Самый модный цветок года: его хотят все, но мало кто умеет выращивать
ТОП-10 вооружений России, которые вызвали серьёзную обеспокоенность на Западе Дмитрий Плотников Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин
Ранневесенняя обработка крыжовника: одна процедура спасёт от болезней
Забудьте эти фразы, если хотите сохранить отношения с мужчиной
Салат, который впечатлит гостей с первой ложки
Салат, который впечатлит гостей с первой ложки
Последние материалы
Цветы в марте? Да, пора, если не хотите скучную клумбу летом
Забудьте о банальностях: Лучшие идеи для подарка на 8 марта, которые подчеркнут её уникальность
Раскрыт секрет идеального морковного пирога: удивите родных и близких простым и вкусным рецептом!
Никогда так не делайте: самые распространённые ошибки при использовании удлинителя
Автомобильный арсенал: какие средства защиты можно легально возить в авто
Смартфоны и здоровье: три неожиданных способа, как гаджеты нам помогают
Когда понедельник — это не день, а стиль жизни: 10 пород собак с самым странным видом
Возвращение домой обернулось кошмаром: В Свердловской области разыскивают участника СВО, пропавшего по дороге из госпиталя
Виктория Боня призналась, что в детстве считала себя гадким утёнком
В Уфе загорелось предприятие после атаки украинского беспилотника
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.