Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти 5 продуктов испортятся в морозилке быстрее, чем вы думаете: мнение диетолога
Защита полезных насекомых: как увеличить урожай огурцов без химии
Почему село Лох носит такое название и что здесь посмотреть туристу
Секреты маникюра для будущих мам: сохраняем здоровье ногтей без ущерба для малыша
Какой солдат вдохновил Сильвестра Сталлоне на создание образа Рэмбо в кино
Готовимся к весенним походам: топ-5 ошибок при упаковке рюкзака
Больше не роскошь? Продажи натурального меха в России выросли на 25%
Лайфхаки для садоводов: как не оставить всю зарплату в садовом центре
Смертельная ошибка при ремонте дома: эти вещи категорически нельзя красить

Таам Джа: новая глубочайшая дыра на планете удивила учёных

1:29
Наука

Ученые изучают загадочный кратер под названием Таам Джа, который находится в бухте Мексиканского залива у полуострова Юкатан.

Морское дно
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Морское дно

Эта уникальная дыра была открыта в 2023 году и изначально считалась второй по глубине на планете, но позднее возникли сомнения по поводу этого утверждения. Специалисты уверены, что ее глубина настолько велика, что даже звук в воде не может достичь дна.

Кратер расположен рядом с Чикшулубом, который известен тем, что стал причиной гибели динозавров. Недавно обнаруженная пропасть превзошла "Дыру Дракона" в Южно-Китайском море, которая ранее считалась самой глубокой голубой дырой с глубиной 301 метр.

Ученые выяснили, что Таам Джа поглощает эхо высокочастотных акустических волн на глубине более 274 метров из-за наличия пикноклинов, резких границ между водами разной плотности, которые рассеивают акустические сигналы, передает planet-today со ссылкой на Hi-Tech Mail.

Не сумев измерить глубину с помощью акустических методов, ученые из государственного исследовательского центра Университета Фронтеры в Мексике решили использовать более простой подход. В декабре 2023 года они пришвартовали корабль в центре кратера и опустили кабель длиной 500 метров. Он полностью размотался и уперся в дно!

Уточнения

Исторически кабелем называли сплетенный из проволоки канат.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Земле больше ничего не угрожает? Что случилось с астероидом 2024 YR4
Наука и техника
Земле больше ничего не угрожает? Что случилось с астероидом 2024 YR4 Аудио 
Лучшие средства от выпадения волос, которые работают на 100%
Красота и стиль
Лучшие средства от выпадения волос, которые работают на 100%
Ранневесенняя обработка крыжовника: одна процедура спасёт от болезней
Садоводство, цветоводство
Ранневесенняя обработка крыжовника: одна процедура спасёт от болезней Аудио 
Популярное
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете

Готовите котлеты? Попробуйте лучше эту запеканку из цветной капусты и фарша! Она нежная, ароматная, с аппетитной корочкой из сыра.

Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Слива растёт, но плодов не даёт? Возможно, вы допускаете одну из этих ошибок
Самый модный цветок года: его хотят все, но мало кто умеет выращивать
ТОП-10 вооружений России, которые вызвали серьёзную обеспокоенность на Западе Дмитрий Плотников Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин
Ранневесенняя обработка крыжовника: одна процедура спасёт от болезней
Забудьте эти фразы, если хотите сохранить отношения с мужчиной
Салат, который впечатлит гостей с первой ложки
Салат, который впечатлит гостей с первой ложки
Последние материалы
Защита полезных насекомых: как увеличить урожай огурцов без химии
Почему село Лох носит такое название и что здесь посмотреть туристу
Секреты маникюра для будущих мам: сохраняем здоровье ногтей без ущерба для малыша
Какой солдат вдохновил Сильвестра Сталлоне на создание образа Рэмбо в кино
Готовимся к весенним походам: топ-5 ошибок при упаковке рюкзака
Больше не роскошь? Продажи натурального меха в России выросли на 25%
Лайфхаки для садоводов: как не оставить всю зарплату в садовом центре
Смертельная ошибка при ремонте дома: эти вещи категорически нельзя красить
Овощ, который продлит молодость и защитит сердце — добавьте его в меню
Когда сроки диктует партия: как Москвич-410 появился за 10 дней
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.