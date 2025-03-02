Таам Джа: новая глубочайшая дыра на планете удивила учёных

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые изучают загадочный кратер под названием Таам Джа, который находится в бухте Мексиканского залива у полуострова Юкатан.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Морское дно

Эта уникальная дыра была открыта в 2023 году и изначально считалась второй по глубине на планете, но позднее возникли сомнения по поводу этого утверждения. Специалисты уверены, что ее глубина настолько велика, что даже звук в воде не может достичь дна.

Кратер расположен рядом с Чикшулубом, который известен тем, что стал причиной гибели динозавров. Недавно обнаруженная пропасть превзошла "Дыру Дракона" в Южно-Китайском море, которая ранее считалась самой глубокой голубой дырой с глубиной 301 метр.

Ученые выяснили, что Таам Джа поглощает эхо высокочастотных акустических волн на глубине более 274 метров из-за наличия пикноклинов, резких границ между водами разной плотности, которые рассеивают акустические сигналы, передает planet-today со ссылкой на Hi-Tech Mail.

Не сумев измерить глубину с помощью акустических методов, ученые из государственного исследовательского центра Университета Фронтеры в Мексике решили использовать более простой подход. В декабре 2023 года они пришвартовали корабль в центре кратера и опустили кабель длиной 500 метров. Он полностью размотался и уперся в дно!

Уточнения

Исторически кабелем называли сплетенный из проволоки канат.

