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Они издевались над сверстниками — а теперь живут лучше всех. Как это работает

3:20
Наука

Буллинг среди подростков — серьезная проблема, о которой говорят уже давно. По данным ВОЗ, каждый третий школьник хотя бы раз в жизни сталкивался с травлей. В России этот показатель тоже тревожный: более 20% подростков признаются, что подвергались буллингу, а около трети испытывают сложности в общении со сверстниками.

школьники пишут работу
Фото: commons.wikimedia.org by Громыко Григорий Олегович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
школьники пишут работу

Учёные давно изучают это явление и даже рассматривают его с точки зрения эволюции. Недавнее исследование канадских психологов, опубликованное в журнале Evolutionary Behavioral Sciences, показало любопытную тенденцию: подростки, которые травили сверстников, во взрослой жизни раньше становились родителями и заводили больше детей, чем их ровесники, не участвовавшие в буллинге.

Связь между буллингом и ранним родительством

Исследование основано на данных масштабного проекта, который проводится в Канаде с 2008 года. Ученые наблюдают за сотнями школьников, начиная с 10-11 лет, в более чем 50 школах одной из провинций. Также они провели онлайн-опрос среди взрослых в возрасте 24-35 лет, чтобы узнать об их опыте буллинга в школьные годы.

Анализ показал, что подростки, активно участвовавшие в издевательствах, чаще становились родителями уже к 23-24 годам, а также в среднем имели больше детей, чем те, кто не был причастен к травле.

Этот вывод согласуется с предыдущими исследованиями той же группы ученых. Ранее они установили, что подростки-хулиганы чаще ходят на свидания и ведут более активную половую жизнь, чем их добропорядочные сверстники.

Больше успеха в жизни

Но это еще не всё. Исследователи из Института социальных и экономических исследований при Университете Эссекса (Великобритания) обнаружили, что агрессивные и склонные к хулиганству дети во взрослом возрасте чаще оказываются успешными в карьере, зарабатывают больше денег и, что удивительно, чаще находят работу, приносящую им удовольствие.

Почему так происходит

Комментируя результаты, канадские исследователи отметили, что травля — это не просто агрессия, а особая модель социального поведения. Подростки, которые практикуют буллинг, приобретают навыки доминирования, уверенности и манипуляции, которые в дальнейшем могут способствовать их успеху в личной жизни и карьере.

Однако это вовсе не означает, что буллинг — это норма, и его нужно поощрять. Напротив, понимание этих механизмов помогает разрабатывать более эффективные программы профилактики. В будущих исследованиях ученые хотят выяснить, передают ли бывшие хулиганы склонность к агрессии своим детям, создавая некий "порочный круг".

Буллинг — серьезная проблема, которая оставляет след не только в детстве, но и во взрослой жизни. Исследования показывают, что хулиганы могут получать определенные преимущества в социальном и личном плане, но это не оправдывает их поведение. Важно искать эффективные способы борьбы с травлей, чтобы дети росли в более здоровой и безопасной среде.

Уточнения

Тра́вля запу́гивание, задира́ние, бу́ллинг (от англ. bullying) — агрессивное преследование, издевательство над одним из членов коллектива со стороны другого, но также часто группы лиц, не обязательно из одного формального или признаваемого другими коллектива.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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