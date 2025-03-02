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Грамм этого химического элемента стоит 250 тысяч евро

2:11
Наука

Издание Shraibikus сообщило о значительном прорыве в химии, который связан с синтезом уникального элемента — нихония. Цена одного грамма этого элемента сопоставима со стоимостью всей нашей планеты.

Лаборатория
Фото: commons.wikimedia.org by Zuzanna K. Filutowska, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лаборатория

Нихоний в природе не существует, но он включен в периодическую таблицу Менделеева под номером 113. Для его получения требуется использование ускорителя частиц и дорогого изотопа металлического кальция-48.

Разделение различных изотопов кальция осуществляется с помощью специализированных магнитных сепараторов, работающих на атомном уровне, что и делает кальций-48 столь дорогим — его цена составляет 250 тысяч евро за грамм. Из этого изотопа теоретически можно получить нихоний.

Процесс синтеза заключается в том, что изотоп помещается в ускоритель частиц, где его разгоняют до скорости 30 километров в секунду. Это приводит к столкновению с фольгой из америция и образованию нового элемента — московия.

Однако процесс получения нихония является крайне сложным и непредсказуемым. Ученые оценили вероятность успешного исхода этого дорогостоящего эксперимента при испускании альфа-частиц в всего 0,0000000000000000000000000001%.

По дальнейшим расчетам, стоимость нихония оценивается приблизительно в 157 секстиллионов долларов — это 27 нулей после единицы.

Элемент был назван в честь Японии, где его впервые синтезировали. Корень названия — японское слово "Нихон", что переводится как "Страна восходящего солнца". Это первый элемент в периодической таблице с японским названием, чем гордятся японцы, сообщает planet-today.

Уточнения

Изото́пы (от др.-греч. ἴσος «равный; одинаковый» + τόπος «место») — разновидности атомов (и ядер) химического элемента, имеющие одинаковый атомный номер, но разные массовые числа.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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