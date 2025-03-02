Иммунитет против вируса герпеса бессилен. Исследователи нашли ответ

2:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Вирус герпеса может годами оставаться в организме в латентном состоянии, ожидая подходящего момента для активации. Новое исследование выявило, что вирус не просто реагирует на снижение иммунитета, а сам запускает этот процесс, подавляя защитные механизмы организма.

Фото: Wikimedia Commons by James Heilman, MD, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ герпес, простуда на губах

Учёные из Университета Вирджинии обнаружили ключевой белок, ответственный за пробуждение вируса. Этот белок не только активирует вирус, но и взаимодействует с иммунной системой, вызывая ответ, который, как ожидалось, должен подавлять инфекцию. Однако в некоторых случаях иммунный ответ, напротив, способствует реактивации вируса, создавая замкнутый круг.

Вирус простого герпеса 1-го типа (HSV-1) — один из самых распространённых вирусов в мире. Он является причиной как обычного герпеса на губах, так и генитального герпеса. Более того, он способен вызывать вирусный энцефалит и даже связан с развитием болезни Альцгеймера.

После первичного заражения вирус навсегда остаётся в организме, скрываясь в нервных клетках. Его реактивация может происходить под воздействием стресса, других инфекций или даже солнечного ожога. Однако новое открытие показало, что вирус может сам инициировать своё пробуждение, даже без внешних факторов.

Исследователи выяснили, что вирус способен "чувствовать" опасность, распознавая иммунные сигналы и сигналы клеточного стресса. Он использует эти данные, чтобы выбрать наилучший момент для размножения, а также способен подавлять работу иммунных клеток. По сути, вирус перехватывает контроль над процессами в организме, чтобы обеспечить своё выживание.

Открытие белка, отвечающего за реактивацию вируса, даёт надежду на создание новых препаратов. Учёные сейчас тестируют ингибиторы функции белка UL12.5, которые могут блокировать процесс пробуждения вируса и предотвращать вспышки инфекции.

В отличие от существующих противовирусных препаратов, такие ингибиторы будут работать точечно, вмешиваясь в механизмы активации вируса, что может значительно снизить побочные эффекты.

Уточнения

Ге́рпес (от греч. ἕρπης [herpes] — лишай, греч. ἕρπω — ползти) — группа вирусных заболеваний с характерным высыпанием сгруппированных пузырьков на коже и слизистых, вызываемые герпесвирусами.

