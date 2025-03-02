Blue Ghost совершил посадку на Луну

Космический аппарат Blue Ghost, разработанный американской компанией Firefly Aerospace, успешно совершил посадку на Луне.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на НАСА. Прилунение произошло в 03:34 по времени Восточного побережья США (в 11:34 по московскому времени).
Модуль начнет активную работу на поверхности Луны вблизи горы Латрейль, расположенной в Море Кризисов, и будет функционировать в течение 14 дней. Запуск лунного посадочного модуля был осуществлен 15 января с помощью ракеты Falcon 9 от компании SpaceX. На борту аппарата находятся 10 исследовательских приборов и инструментов НАСА, предназначенных для расширения знаний о Луне и подготовки к будущим пилотируемым полетам.
Также в рамках этого запуска ракета Falcon 9 вывела на орбиту японский лунный посадочный модуль HAKUTRO 2 (Resilience), разработанный частной компанией iSpace. Этот модуль должен доставить на Луну мини-ровер в апреле.
Ровер — бытовое обозначение спутниковых приёмников геодезического класса.
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