Blue Ghost совершил посадку на Луну

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Космический аппарат Blue Ghost, разработанный американской компанией Firefly Aerospace, успешно совершил посадку на Луне.

Фото: flickr.com by NASA/Joel Kowsky is licensed under National Aeronautics and Space Administration Ночь

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на НАСА. Прилунение произошло в 03:34 по времени Восточного побережья США (в 11:34 по московскому времени).

Модуль начнет активную работу на поверхности Луны вблизи горы Латрейль, расположенной в Море Кризисов, и будет функционировать в течение 14 дней. Запуск лунного посадочного модуля был осуществлен 15 января с помощью ракеты Falcon 9 от компании SpaceX. На борту аппарата находятся 10 исследовательских приборов и инструментов НАСА, предназначенных для расширения знаний о Луне и подготовки к будущим пилотируемым полетам.

Также в рамках этого запуска ракета Falcon 9 вывела на орбиту японский лунный посадочный модуль HAKUTRO 2 (Resilience), разработанный частной компанией iSpace. Этот модуль должен доставить на Луну мини-ровер в апреле.

Уточнения

Ровер — бытовое обозначение спутниковых приёмников геодезического класса.



