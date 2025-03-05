Научный эксперимент вышел из-под контроля: теперь крысы знают, какое вино лучше

2:03 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная команда ученых провела необычный эксперимент: они обучили крыс различать белые вина по запаху. Оказалось, что несмотря на отсутствие когнитивных и языковых навыков, которыми пользуются люди, эти животные способны сортировать сложные ароматы, такие как букеты совиньон-блана и рислинга.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain красное и белое вино

Ранее уже было известно, что крысы быстро обучаются различать запахи, поэтому исследователи из Италии, Великобритании и Австрии решили проверить, смогут ли они запомнить и идентифицировать разные сорта вина.

Как крысы стали сомелье

В эксперименте участвовали 12 крыс-самцов, которых ранее тренировали находить запахи взрывчатки. Перед началом винных испытаний их "разогрели" более простыми ароматами — клубники и карамели. Затем подопытных познакомили с винными букетами: им предлагали совиньон-блан и рислинг от разных производителей.

Как проходил эксперимент

Крыс обучали в специальных установках, напоминающих карусель: они нюхали образцы и должны были нажимать на рычажок, если распознавали знакомый запах. За правильные ответы животные получали сахарное угощение.

Сначала крысы различали вина, которые им давали во время тренировок. После того как девять из двенадцати участников достигли 80% точности в опознании образцов, им дали новые, ранее неизвестные вина тех же сортов.

Крысы действительно могут различать вина

В финальном тесте восемь из девяти крыс успешно определяли свой "любимый" сорт, за который они ранее получали награды. Однако точность на незнакомых винах снизилась с 94% до 65%. Некоторые крысы справлялись лучше, а некоторые путались в ароматах.

Этот эксперимент доказывает, что обоняние крыс позволяет им различать даже сложные многослойные запахи, а не только привычные природные ароматы.

Уточнения

Вино́ (др -греч. μέθυ, лат. vinum) — алкогольный напиток, полученный путём полного (или частичного) сбраживания свежего винограда, дроблёного (или нет), или виноградного сусла.

