Главный парадокс счастья: чем больше стараешься, тем хуже становится

2:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Счастье — тема, которая не дает покоя ни ученым, ни простым людям. Мы постоянно ищем способы стать счастливее, но, как ни парадоксально, чем больше стараемся, тем меньше удовлетворены жизнью. Исследователи из Южной Кореи и Канады нашли возможное объяснение этому феномену: оказывается, погоня за счастьем истощает наш самоконтроль.

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Счастье против самоконтроля

Исследование, проведенное специалистами из Национального университета Чонбук и Университета Торонто, опубликовано в журнале Applied Psychology: Health and Well-Being. Ученые выяснили, что попытки стать счастливее "съедают" тот же психический ресурс, что и самоконтроль, что делает нас менее устойчивыми перед искушениями.

В серии экспериментов они доказали, что люди, активно стремящиеся к счастью:

Реже используют самоконтроль - у них меньше терпения и концентрации.

- у них меньше терпения и концентрации. Быстрее устают от умственных задач - например, тратят меньше времени на составление списков.

- например, тратят меньше времени на составление списков. Легче поддаются соблазнам - съедают больше сладкого, если перед этим видят рекламу с упоминанием счастья.

- съедают больше сладкого, если перед этим видят рекламу с упоминанием счастья. Сильнее напрягаются в выборе - если им предлагают выбрать предмет, который улучшит настроение, им сложнее принять решение.

Почему так происходит

"Погоня за счастьем требует умственных затрат. Вместо того чтобы просто плыть по течению, вы пытаетесь почувствовать себя по-другому. Эти усилия истощают вашу способность делать то, что приносит вам счастье", — поясняют авторы исследования.

Другими словами, само желание быть счастливым отнимает слишком много сил, оставляя нас уставшими и менее довольными жизнью.

Как быть

Ученые предлагают перестать концентрироваться на счастье как цели. Вместо того чтобы бесконечно стремиться к новому, лучше заметить и ценить то, что уже есть.

"Вместо того чтобы пытаться получить больше того, что вы хотите, посмотрите на уже имеющееся и просто примите это как источник счастья", — рекомендуют исследователи.

Уточнения

Сча́стье (праславянское *sъčęstь̂je объясняют из *sъ- «хороший» и *čęstь «часть», то есть «хороший удел») — состояние, которое соответствует наибольшей внутренней удовлетворённости условиями своего бытия, полноте и осмысленности жизни, осуществлению своего призвания, самореализации.

