Главный парадокс счастья: чем больше стараешься, тем хуже становится

Счастье — тема, которая не дает покоя ни ученым, ни простым людям. Мы постоянно ищем способы стать счастливее, но, как ни парадоксально, чем больше стараемся, тем меньше удовлетворены жизнью. Исследователи из Южной Кореи и Канады нашли возможное объяснение этому феномену: оказывается, погоня за счастьем истощает наш самоконтроль.
Исследование, проведенное специалистами из Национального университета Чонбук и Университета Торонто, опубликовано в журнале Applied Psychology: Health and Well-Being. Ученые выяснили, что попытки стать счастливее "съедают" тот же психический ресурс, что и самоконтроль, что делает нас менее устойчивыми перед искушениями.
В серии экспериментов они доказали, что люди, активно стремящиеся к счастью:
"Погоня за счастьем требует умственных затрат. Вместо того чтобы просто плыть по течению, вы пытаетесь почувствовать себя по-другому. Эти усилия истощают вашу способность делать то, что приносит вам счастье", — поясняют авторы исследования.
Другими словами, само желание быть счастливым отнимает слишком много сил, оставляя нас уставшими и менее довольными жизнью.
Ученые предлагают перестать концентрироваться на счастье как цели. Вместо того чтобы бесконечно стремиться к новому, лучше заметить и ценить то, что уже есть.
"Вместо того чтобы пытаться получить больше того, что вы хотите, посмотрите на уже имеющееся и просто примите это как источник счастья", — рекомендуют исследователи.
Сча́стье (праславянское *sъčęstь̂je объясняют из *sъ- «хороший» и *čęstь «часть», то есть «хороший удел») — состояние, которое соответствует наибольшей внутренней удовлетворённости условиями своего бытия, полноте и осмысленности жизни, осуществлению своего призвания, самореализации.
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