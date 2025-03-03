Масштабные деформации звёзд — новый источник гравитационных волн

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Физики выяснили, что массивные деформации поверхности нейтронных звёзд, напоминающие горные массивы, способны создавать гравитационные волны в космосе. Это открытие открывает новые горизонты в изучении этих сверхплотных объектов и их воздействия на структуру пространства-времени.

Фото: https://www.eso.org/public/images/eso2009a/ by ESO/L. Calçada, INAF-Padua/S. Zaggia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ звезда

Гигантские горы в космосе

Исследователи из Университета Индианы и Института гравитационной физики Общества Макса Планка обнаружили, что на поверхности нейтронных звёзд могут формироваться огромные горные образования. Их гравитация настолько велика, что они способны вызывать колебания пространства-времени.

Нейтронные звёзды — это остатки погибших светил, одни из самых плотных объектов во Вселенной. Их плотность превышает плотность свинца в триллион раз. Учёные показали, что механизмы образования горных структур на них схожи с теми, что наблюдаются на спутниках газовых гигантов в Солнечной системе.

Сходство с луной Европы и Энцеладом

По словам исследователей, как спутники Юпитера и Сатурна — Европа и Энцелад — обладают тонкой корой над подповерхностными океанами, так и нейтронные звёзды имеют жёсткую оболочку над сверхтекучей нейтронной жидкостью. Это сходство позволяет предположить, что на поверхности нейтронных звёзд могут существовать структуры, напоминающие знаменитые "тигровые полосы" Энцелада.

Гравитационные волны и их значение

Из-за невероятно высокой плотности вещества эти "горные массивы" могут обладать достаточной массой, чтобы искривлять пространство-время, вызывая образование гравитационных волн. Эти волны распространяются в космосе по мере вращения звезды и могут быть зафиксированы современными детекторами.

Такое явление представляет особый интерес для Лазерной интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории (LIGO), занимающейся поиском гравитационных волн. Обнаружение подобных сигналов поможет глубже понять свойства нейтронных звёзд и проверить фундаментальные законы физики.

Уточнения

Гравитацио́нные во́лны - изменения гравитационного поля, распространяющиеся подобно волнам. Излучаются движущимися массами, но после излучения отрываются от них и существуют независимо от этих масс.

