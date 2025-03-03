Античный порт ушел под воду, но его тайны всплыли благодаря случайному погружению

Представьте себе: обычное погружение с аквалангом у побережья Турции оборачивается открытием древнего порта, скрытого под водой тысячелетиями. Именно это произошло с инженером Денемом Орхуном, работающим в США, когда он нырял в Эгейском море рядом с Измиром.
Полтора года назад, занимаясь дайвингом, Орхун наткнулся на круглые колонны под водой. Он сделал несколько снимков с помощью дрона и передал их археологам, проводившим раскопки в древнем городе Пергам.
Специалистам потребовался год, чтобы установить, что обнаруженные руины принадлежат порту древнегреческого города Атарней. Этот порт использовался еще до византийского и османского периодов.
Атарней процветал в IV веке до нашей эры и был резиденцией Гермия, известного как "тиран", который был другом Аристотеля и учеником Платона. Город опустел в I веке до нашей эры, предположительно из-за эпидемии.
После открытия район был объявлен охраняемым объектом первой степени, а руинам порта присвоен статус "археологического памятника".
Это открытие подчеркивает, как случайные находки могут пролить свет на забытые страницы истории и подчеркнуть важность сохранения подводного культурного наследия.
Порт (от лат. portūs — «гавань, место посадки, пристань», ср. porta — «врата́, ворота; вход, выход, проход») — место, расположенное вблизи берега моря, озера, водохранилища, судоходного канала, реки, устроенное для стоянки кораблей и судов.
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