Забытая крепость древнего Китая: почему её существование не укладывается в учебники

2:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавнее археологическое открытие в китайской провинции Шаньдун может изменить наши представления об истории оборонительных сооружений Китая. Обнаруженная стена, датируемая примерно 800 годом до н. э., предшествует строительству Великой Китайской стены и проливает свет на ранние методы фортификации в регионе.​

Фото: Wikimedia Commons by Diego Jimenez diegojimenez is licensed under Public domain Великая китайская стена

Открытие древней стены

В узком горном проходе в провинции Шаньдун археологи обнаружили укрепленную стену возрастом около 2800 лет. Изначально ее ширина составляла около 10 метров, но в период Сражающихся царств (475-221 гг. до н. э.) она была расширена до 30 метров. Рядом со стеной найдены остатки домов, дорог и траншей, что свидетельствует о стратегическом значении этого места.

Отличие от Великой Китайской стены

Важно отметить, что найденная стена не является частью Великой Китайской стены. Она была построена в период, когда Китай состоял из нескольких враждующих государств, каждое из которых возводило собственные оборонительные сооружения. Например, Великая стена Ци, проходящая через провинцию Шаньдун, была возведена позже, около 441 года до н. э.

Значение находки

По мнению профессора Юрия Пайнса из Еврейского университета в Иерусалиме, это открытие имеет большое значение, поскольку стена расположена в узком горном проходе, который мог использоваться для вторжения в государство Ци. Это свидетельствует о существовании постоянных оборонительных сооружений в этом регионе задолго до объединения Китая.

Новые перспективы в изучении древних укреплений

Это открытие открывает новые перспективы в изучении древних китайских укреплений и подчеркивает сложность и разнообразие оборонительных стратегий, применяемых различными государствами в древнем Китае.​

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

