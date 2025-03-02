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NASA отправляет в космос глаза, ищущие жизнь за пределами Земли

2:09
Наука

НАСА готовится к запуску нового космического телескопа SPHEREx, который проведёт масштабное сканирование всего неба. Этот прибор будет работать в диапазоне длин волн, близких к инфракрасным, и поможет учёным глубже понять, как развивалась Вселенная, а также определить потенциальные места, пригодные для внеземной жизни.

SPHEREx Space Observatory NASA
Фото: Wikimedia Commons by NASA Jet Propulsion Laboratory, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
SPHEREx Space Observatory NASA

В основе SPHEREx лежит уникальная камера, оснащённая специальным фильтром, который разделяет свет на 102 цветовых датчика. Такая технология позволит получать детализированные данные, анализируя химический состав космических объектов и вычисляя расстояния до них. При этом камера не содержит движущихся частей, что делает её устойчивой к перегрузкам и позволяет выполнять сложные задачи без механических сбоев.

Главное преимущество SPHEREx — его способность изучать небо в широком диапазоне длин волн. Это открывает перед астрономами новые возможности: от обнаружения воды и органических соединений в дальних уголках космоса до картирования распределения материи в масштабах Вселенной.

Хотя разрешение снимков SPHEREx не сравнится с мощностью телескопа Джеймса Уэбба, его главное предназначение — стать надёжным инструментом для массового сбора данных и выявления объектов, которые позже смогут изучать более мощные обсерватории.

Телескоп будет работать в режиме непрерывного обзора: он будет перемещаться по орбите вокруг Земли 14,5 раз в сутки, а за два года миссии совершит около 11 000 оборотов. Для защиты от помех со стороны Земли и Солнца аппарат оснастят тремя конусообразными экранами.

Интересно, что вместе с SPHEREx на той же ракете будет запущена миссия PUNCH, предназначенная для изучения солнечного ветра. Эти две миссии, хотя и имеют разные задачи, вместе внесут значительный вклад в изучение как далёкого космоса, так и ближайшего околосолнечного пространства.

Уточнения

SPHEREx (аббревиатура англ. Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization, and Ices Explorer, в переводе — Спектрофотометр исследования истории Вселенной, эпохи реионизации и льдов) — планируемый космический телескоп, работающий в ближнем инфракрасном диапазоне, который будет проводить панорамное исследование неба. В феврале 2019 года НАСА выбрало SPHEREx в качестве следующей миссии среднего класса программы «Эксплорер». 

Космический телескоп «Джеймс Уэ́бб» (англ. James Webb Space Telescope, JWST) — орбитальная инфракрасная обсерватория.

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