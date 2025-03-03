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Новые открытия о Луне: каньоны, рождённые катастрофой

2:03
Наука

Новое исследование показало, что два крупнейших каньона на Луне — Долина Шредингера и Долина Планка — образовались менее чем за 10 минут в результате мощного столкновения, произошедшего около 3,81 млрд лет назад. Это открытие помогает лучше понять историю геологических процессов на спутнике Земли.

Луна
Фото: commons.wikimedia.org by NASA/JPL/USGS, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Луна

Как проходило исследование

Учёные использовали снимки, сделанные автоматической межпланетной станцией Lunar Reconnaissance Orbiter, чтобы построить детализированные карты поверхности Луны и воссоздать траектории движения обломков, сформировавших эти гигантские каньоны.

  • Долина Шредингера достигает глубины 2,7 км.
  • Долина Планка ещё глубже — 3,5 км.
  • Для сравнения, глубина Гранд-Каньона на Земле — 1,8 км.

Космическое столкновение, изменившее Луну

По данным моделирования, гигантский астероид, пролетая над южным полюсом Луны, врезался в её поверхность, создав огромную впадину. В результате удар отправил потоки скальных обломков, двигавшихся со скоростью 3420-4600 км/ч — это сравнимо со скоростью пули. Энергия этого столкновения была в 130 раз больше, чем мощность всего современного ядерного арсенала Земли. Эти обломки сформировали два гигантских каньона, сохранившихся на поверхности спутника до наших дней.

Важность открытия для будущих миссий

Исследование имеет практическую ценность для будущих лунных миссий. Анализ показал, что в районе южного полюса Луны, где планируется высадка астронавтов, значительно меньше обломков от этого древнего столкновения. Это создаёт благоприятные условия для изучения пород, относящихся к самым ранним этапам формирования Луны.

Уточнения

Луна́ - единственный естественный спутник Земли. Самый близкий к Солнцу спутник планеты, так как у ближайших к Солнцу планет (Меркурия и Венеры) их нет.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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