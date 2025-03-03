Радикальный план борьбы с глобальным потеплением: 1620 взрывов под водой

1:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Если глобальное потепление продолжится, к концу XXI века миру грозит экономический ущерб в $200 трлн, а миллионы людей окажутся в катастрофических условиях. Чтобы предотвратить этот сценарий, исследователи из Рочестерского технологического института предложили радикальное решение — детонировать под водой 1620 термоядерных бомб мощностью по 50 мегатонн каждая.

Фото: commons.wikimedia.org by Искандер Мамашаев, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Земля

Как это должно работать

По задумке ученых, мощные взрывы разрушат силикатные породы на морском дне, что увеличит их площадь контакта с водой. Этот процесс, известный как химическое выветривание, способствует связыванию CO₂, выводя его из атмосферы. Аналогичный метод уже применяется в Бразилии, где компании, включая Google, финансируют проекты по измельчению базальта и его внесению в почву. Однако такие меры недостаточно масштабны, чтобы изменить ситуацию глобально.

Место и последствия

Взрывы планируют осуществить на глубине 4 км под водой, где толща воды в 8 км и давление 800 атмосфер должны поглотить ударную волну. Ученые уверяют, что уровень радиации при этом будет минимальным, а морская экосистема практически не пострадает. Ожидается, что общий эффект этой операции эквивалентен устранению 30-летнего объема выбросов углекислого газа.

Цена ошибки

Несмотря на амбициозность идеи, остается множество вопросов. Можно ли точно рассчитать последствия таких мощных взрывов? Не приведут ли они к непредвиденным экологическим катастрофам? Учитывая возможные риски, стоит ли идти на столь радикальные меры ради спасения климата?

Уточнения

Атмосфе́ра (от др.-греч. ἀτμός - "пар" и σφαῖρα - "сфера") — газовая оболочка небесного тела, удерживаемая около него гравитацией.

