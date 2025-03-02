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Космические скорости на Земле: революция в авиации начинается

2:32
Наука

Китайские ученые сделали прорыв в разработке гиперзвуковых технологий: создан первый в мире детонационный двигатель, способный работать на авиационном керосине. Испытания показали, что он может разгонять самолет до 16 Махов (≈20 000 км/ч).

Полет самолета и его след, пройденного пути
Фото: commons.wikimedia.org by IFG44, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Полет самолета и его след, пройденного пути

Революционная технология

Исследователи из Академии наук Китая (CAS) разработали инновационный двигатель, работающий по принципу косой стоячей детонационной волны (ODEW). В отличие от традиционных реактивных установок, где топливо сгорает плавно, в этом двигателе энергия выделяется за счет детонационных ударов, что ускоряет процесс в тысячу раз.

По данным, опубликованным в Journal of Experiments in Fluid Mechanics, двигатель стабильно функционирует на стандартном авиационном керосине RP-3, что делает его удобнее и безопаснее по сравнению с водородными аналогами.

Испытания в "Гипердраконе"

Тестирование прошло в аэродинамической трубе JF-12 в Пекине, известной как "Гипердракон". Эта установка имитирует условия полета на высоте 40 км и скоростях выше 6 Махов. Испытания подтвердили, что двигатель способен работать в экстремальных условиях, открывая путь к созданию гиперзвуковых летательных аппаратов.

Компактность и эффективность

Одним из главных достижений стала миниатюризация двигателя. Внутри камеры сгорания были добавлены 5-мм выступы, стабилизирующие детонацию. Это позволило уменьшить размер камеры на 85 % по сравнению с аналогами, что снижает вес конструкции и повышает ее эффективность.

Гиперзвуковая авиация уже в ближайшем будущем

Китай планирует к 2030 году построить самолет, способный преодолевать межконтинентальные расстояния за считаные минуты. Например, путь из Шанхая в Лос-Анджелес займет всего 30 минут. Кроме того, технология может применяться для запуска космических аппаратов: при скорости 16 Махов корабль сможет выйти на орбиту с минимальным дополнительным разгонами.

Хотя испытания дали многообещающие результаты, разработка еще не завершена. Ожидается, что первые летные тесты пройдут до конца 2025 года, после чего станут известны реальные перспективы технологии.

Уточнения

Авиа́ция (через фр. aviation, от лат. avis - "птица") — теория и практика передвижения по воздуху на летательных аппаратах, область человеческой деятельности, охватывающая создание и использование воздушных судов (ВС).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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