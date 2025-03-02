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Земле больше ничего не угрожает? Что случилось с астероидом 2024 YR4

2:23
Наука

Еще недавно астрономы всерьез опасались, что 2024 YR4 может столкнуться с Землей. Вероятность этого события достигала тревожных 3 %, а дата возможного удара — 22 декабря 2032 года. Однако свежие данные, полученные благодаря Очень большому телескопу (VLT) Европейской южной обсерватории, изменили картину: риск столкновения практически сведен к нулю.

ESO’s Very Large Telescope (VLT) observatory at Paranal
Фото: commons.wikimedia.org by ESO/Y. Beletsky, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ESO’s Very Large Telescope (VLT) observatory at Paranal

Почему 2024 YR4 считался опасным

Этот астероид диаметром от 40 до 90 метров был обнаружен в декабре 2024 года. Из-за высокой вероятности удара он сразу же возглавил список рисков Европейского космического агентства (ЕКА). Все объекты, имеющие хоть какой-то шанс столкновения с Землей, попадают в этот перечень, и 2024 YR4 изначально казался одной из самых серьезных угроз.

Как изменились расчеты

Ключевую роль сыграли наблюдения с VLT. В середине января 2025 года астрономы провели детальный анализ, а 18 февраля — рассчитали орбиту астероида с учетом гравитационного влияния планет. В тот момент вероятность столкновения неожиданно возросла до 3 %, что стало рекордом для объекта таких размеров. Однако уже на следующий день уточненные данные уменьшили этот показатель вдвое, а сейчас он составляет всего 0,001 %.

Почему оценки меняются

Такие колебания — обычное явление в расчетах орбит. По мере накопления данных траектория любого небесного тела уточняется. Гравитация планет, влияние других объектов Солнечной системы — все это может незначительно корректировать путь астероида, создавая сначала пугающие прогнозы, а затем исключая угрозу.

Что дальше

По последним сведениям Центра координации околоземных объектов ЕКА, 2024 YR4 теперь не рассматривается как опасный. Этот случай демонстрирует, насколько важны современные телескопы: они не только помогают обнаруживать потенциальные угрозы, но и своевременно избавляют человечество от лишних волнений.

Уточнения

Астроно́мия (от др.-греч. ἄστρον - "звезда" и νόμος - "закон") — наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел (планет, звёзд, астероидов, и т. д.) и систем.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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