Онкология больше не приговор? Создан тест для раннего выявления рака

2:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые Уральского федерального университета разработали уникальную тест-систему, которая анализирует молекулярные маркеры и способна определить онкологию еще до появления первых симптомов. В данный момент она проходит тестирование на диагностику рака предстательной железы.

Фото: commons.wikimedia.org by Юлия Колосова, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ В лаборатории

Чем отличается новый метод

По словам исследователей, главная особенность теста — высокая точность. Он превосходит существующие аналоги за счет того, что анализирует метаболические биомаркеры, а не общие показатели здоровья. Это открывает новые возможности для диагностики без сложных и дорогостоящих процедур.

"Диагностику можно будет проходить прямо во время медицинского осмотра или даже самостоятельно, сдав анализ", — отмечают специалисты.

Это означает, что выявление рака станет доступнее, а значит, появится шанс начать лечение раньше.

В чем отличие от других тестов

Сейчас диагностика многих заболеваний, включая онкологию, основывается на методе газовой хроматографии. Однако этот подход не позволяет определить рак на ранней стадии. Новый тест разработан именно для этого — он учитывает изменения в биомаркерах, которые появляются задолго до явных клинических проявлений.

Что дальше

Разработчики не планируют останавливаться на достигнутом. Их цель — адаптировать систему для выявления других видов рака, а также научить ее определять стадии и агрессивность опухоли. К 2027 году ученые рассчитывают вывести свою разработку на рынок и сделать ее массово доступной.

Кто работает над проектом

Исследования ведутся при поддержке Минобрнауки России в рамках программы "Приоритет-2030". В проекте участвуют ученые УрФУ, Института иммунологии и физиологии УрО РАН, специалисты НИИ вирусных инфекций "Виром" Роспотребнадзора, а также Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского.

Возможности диагностики выходят на новый уровень, и, возможно, в ближайшие годы рак станет не смертным приговором, а излечимым заболеванием.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος - тяжесть, груз, и λόγος - учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

