Ошибка в расчетах: модели термоядерных реакторов оказались далеки от реальности

Российские и европейские ученые уточнили механизм возникновения так называемых срывов плазмы в термоядерных реакторах. Исследователи выяснили, как возникающие при этом боковые силы воздействуют на стенки вакуумных камер установок. Эти данные помогут повысить стабильность и безопасность реакторов, сообщает Центр научной коммуникации (ЦНК) МФТИ.
Исследования токамаков показали, что удерживаемый магнитными полями плазменный "бублик" иногда теряет симметрию и форму. В таких случаях он может соприкоснуться со стенками вакуумной камеры, что приводит к резкому охлаждению плазмы и серьезным нагрузкам на конструкцию реактора. Разобраться в этих процессах — ключевая задача для будущих термоядерных установок.
Чтобы понять, насколько существующие модели адекватно описывают ситуацию, физики из России, Италии и Чехии провели испытания на итальянской установке RFX. Они оценили боковую силу, воздействующую на три ключевых элемента вакуумной камеры во время срывов плазмы.
Результаты сравнили с прогнозами трех теоретических моделей:
Исследование выявило значительные расхождения с расчетами:
Ученые подчеркивают: для точного прогнозирования процессов необходимо серьезно дорабатывать все существующие модели с учетом новых экспериментальных данных.
Работа над пониманием поведения плазмы продолжается. Достигнутые результаты помогут в создании более надежных и устойчивых термоядерных реакторов. Особенно это важно в рамках международного проекта ИТЭР, где разрабатываются перспективные технологии будущего.
Токама́к (тороидальная камера с магнитными катушками) — тороидальная установка для магнитного удержания плазмы с целью достижения условий, необходимых для протекания управляемого термоядерного синтеза.
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