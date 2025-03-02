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Ошибка в расчетах: модели термоядерных реакторов оказались далеки от реальности

2:18
Наука

Российские и европейские ученые уточнили механизм возникновения так называемых срывов плазмы в термоядерных реакторах. Исследователи выяснили, как возникающие при этом боковые силы воздействуют на стенки вакуумных камер установок. Эти данные помогут повысить стабильность и безопасность реакторов, сообщает Центр научной коммуникации (ЦНК) МФТИ.

Мегаамперный сферический токамак (MAST) в Калхэме, Оксфордшир, Великобритания
Фото: Flickr by Eye Steel Film, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мегаамперный сферический токамак (MAST) в Калхэме, Оксфордшир, Великобритания

Почему это важно

Исследования токамаков показали, что удерживаемый магнитными полями плазменный "бублик" иногда теряет симметрию и форму. В таких случаях он может соприкоснуться со стенками вакуумной камеры, что приводит к резкому охлаждению плазмы и серьезным нагрузкам на конструкцию реактора. Разобраться в этих процессах — ключевая задача для будущих термоядерных установок.

Экспериментальные проверки и неожиданные результаты

Чтобы понять, насколько существующие модели адекватно описывают ситуацию, физики из России, Италии и Чехии провели испытания на итальянской установке RFX. Они оценили боковую силу, воздействующую на три ключевых элемента вакуумной камеры во время срывов плазмы.

Результаты сравнили с прогнозами трех теоретических моделей:

  • Миронова-Пустовитова (разработана авторами исследования),
  • Риккардо-Уокера-Нолла,
  • Захарова.

Корректность моделей: что пошло не так

Исследование выявило значительные расхождения с расчетами:

  • Модель Риккардо-Уокера-Нолла завышала боковую силу в 20 раз,
  • Модель Захарова давала результаты в три раза выше реальных значений,
  • Модель Миронова-Пустовитова была наиболее точной, но недооценивала боковую силу примерно втрое.

Ученые подчеркивают: для точного прогнозирования процессов необходимо серьезно дорабатывать все существующие модели с учетом новых экспериментальных данных.

Что дальше

Работа над пониманием поведения плазмы продолжается. Достигнутые результаты помогут в создании более надежных и устойчивых термоядерных реакторов. Особенно это важно в рамках международного проекта ИТЭР, где разрабатываются перспективные технологии будущего.

Уточнения

Токама́к (тороидальная камера с магнитными катушками) — тороидальная установка для магнитного удержания плазмы с целью достижения условий, необходимых для протекания управляемого термоядерного синтеза.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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