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Новая разработка поможет отказаться от дорогих материалов в топливных элементах

1:49
Наука

Специалисты Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова совместно с коллегами из Университета Виджаянагара Шри Кришнадеварая (Индия) разработали гибридный композитный материал для электрокатализа кислорода.

Лаборатория фармакологии
Фото: Pexels by RDNE Stock project, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лаборатория фармакологии

Материал, способный заменить драгоценные металлы

"Разработанный композит получился бифункциональным: он позволяет одновременно осуществлять как реакцию восстановления кислорода, так и процесс кислородного переноса", — рассказала соавтор исследования, ведущий научный сотрудник лаборатории биоэлементоорганической химии химического факультета МГУ Татьяна Дубинина.

Почему это открытие важно

Разработка регенеративных топливных элементов считается одним из самых перспективных направлений в области зелёной энергетики. Их уникальное преимущество — сочетание высокой выходной мощности с полной углеродной нейтральностью. Работа таких систем и металл-воздушных батарей зависит от катодного восстановления кислорода, для чего необходимы специальные электролизеры.

Однако современные технологии сталкиваются с рядом проблем:

  • Низкая скорость реакции;
  • Ограниченные термодинамические характеристики;
  • Высокая стоимость каталитических материалов, таких как платина, рутений и иридий.

Доступное и эффективное решение

Новый материал, созданный учёными, основан на бромированном фталоцианине кобальта и проводящем слое из наночастиц углеродной сажи (Ketjen black). Он демонстрирует необходимые характеристики для успешного применения в электрокатализе, одновременно снижая себестоимость производства. Это может стать серьёзным шагом на пути к массовому внедрению экологически чистых технологий.

Уточнения

Энерге́тика - область хозяйственно-экономической деятельности человека, совокупность больших естественных и искусственных подсистем, служащих для преобразования, распределения и использования энергетических ресурсов всех видов.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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