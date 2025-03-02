Новая разработка поможет отказаться от дорогих материалов в топливных элементах

Специалисты Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова совместно с коллегами из Университета Виджаянагара Шри Кришнадеварая (Индия) разработали гибридный композитный материал для электрокатализа кислорода.
"Разработанный композит получился бифункциональным: он позволяет одновременно осуществлять как реакцию восстановления кислорода, так и процесс кислородного переноса", — рассказала соавтор исследования, ведущий научный сотрудник лаборатории биоэлементоорганической химии химического факультета МГУ Татьяна Дубинина.
Разработка регенеративных топливных элементов считается одним из самых перспективных направлений в области зелёной энергетики. Их уникальное преимущество — сочетание высокой выходной мощности с полной углеродной нейтральностью. Работа таких систем и металл-воздушных батарей зависит от катодного восстановления кислорода, для чего необходимы специальные электролизеры.
Однако современные технологии сталкиваются с рядом проблем:
Доступное и эффективное решение
Новый материал, созданный учёными, основан на бромированном фталоцианине кобальта и проводящем слое из наночастиц углеродной сажи (Ketjen black). Он демонстрирует необходимые характеристики для успешного применения в электрокатализе, одновременно снижая себестоимость производства. Это может стать серьёзным шагом на пути к массовому внедрению экологически чистых технологий.
Энерге́тика - область хозяйственно-экономической деятельности человека, совокупность больших естественных и искусственных подсистем, служащих для преобразования, распределения и использования энергетических ресурсов всех видов.
Индия строит самый длинный газопровод в мире (2800 км)! Он начнёт работу в июне 2025 года. Проект стоимостью $1,3 млрд заменит бензовозы, удешевит логистику.