Инновации МИФИ: сенсор водорода для высоких температур

Водород, известный своей высокой горючестью и взрывоопасностью, широко применяется в различных технологических процессах. Контроль его содержания в воздухе и водной среде крайне важен для обеспечения безопасности на химических, металлургических и энергетических предприятиях.
Для решения этой задачи в МИФИ разработали промышленный сенсор водорода, способный работать при температурах от 150℃ до 450℃, что характерно для многих технологических процессов.
Разработанный датчик может быть использован на атомных электростанциях, где циркулирующая вода нагревается до температуры свыше 300℃, что приводит к её частичной диссоциации с образованием водородных пузырьков. Эти пузырьки могут вызвать микровзрывы и разрушить стенки трубопроводов.
Водород также представляет серьёзную угрозу в нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслях. Например, он активно используется при производстве аммиака, который является основой для азотных удобрений. Постоянный мониторинг уровня водорода на всех этапах производства становится критически важным.
Основой созданного в МИФИ датчика является специальный композит с подложкой из карбида кремния, на которую нанесена тончайшая плёнка из оксида вольфрама. При взаимодействии с водородом оксид вольфрама меняет свои электрофизические свойства, что позволяет отслеживать содержание водорода.
Разработка уже прошла тщательные испытания и была запатентована. Летом текущего года датчик будет протестирован на повышенное содержание водорода на собственном полигоне МИФИ. Этот проект обещает стать важным шагом в обеспечении безопасности на промышленных предприятиях.
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