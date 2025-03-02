Мозг играет центральную роль в развитии ожирения

2:59 Your browser does not support the audio element. Наука

В последние десятилетия проблема ожирения приобрела глобальный масштаб, став серьёзным вызовом для систем здравоохранения и миллионов людей по всему миру.

Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лишний вес

Ожирение, официально признанное заболеванием в Германии только в 2020 году, уже давно ассоциируется с такими осложнениями, как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и даже рак. Всемирная организация здравоохранения объявила ожирение эпидемией, от которой страдают более миллиарда человек, включая почти 16 миллионов жителей Германии.

Индекс массы тела 30 и выше считается ожирением, и основными причинами этого хронического заболевания часто называют неправильное питание и недостаток физической активности. Однако механизмы, лежащие в основе ожирения, гораздо сложнее. Ключевым фактором является инсулин — гормон, играющий важную роль в развитии ожирения и диабета 2-го типа.

Недавнее исследование, проведённое Университетской больницей Тюбингена, Немецким центром исследований диабета и Мюнхенским институтом Гельмгольца, показало, что даже кратковременное употребление сильно обработанных, нездоровых продуктов, таких как шоколадные батончики и чипсы, вызывает значительные изменения в мозге здоровых людей. Эти изменения могут стать начальной причиной ожирения и диабета 2-го типа.

Профессор Стефани Куллманн, руководитель исследования, отметила, что у здоровых участников чувствительность мозга к инсулину снижалась после кратковременного употребления большого количества калорий, подобно тому, как это происходит у людей с ожирением. Этот эффект сохранялся даже через неделю после возвращения к сбалансированному питанию.

Профессор Андреас Биркенфельд, один из авторов исследования, предположил, что реакция мозга на инсулин адаптируется к краткосрочным изменениям в рационе ещё до набора веса, что способствует развитию ожирения и других метаболических заболеваний.

В исследовании приняли участие 29 мужчин-добровольцев со средним весом. Одна группа в течение пяти дней дополняла свой рацион на 1500 ккал высококалорийными закусками, в то время как контрольная группа не меняла свой рацион. После пяти дней у первой группы значительно увеличилось содержание жира в печени, а чувствительность мозга к инсулину снизилась. Этот эффект сохранялся даже через неделю после возвращения к обычному питанию.

Результаты исследования подчёркивают важность сбалансированного питания и контроля за потреблением калорий для предотвращения ожирения и связанных с ним заболеваний. Учёные призывают к дальнейшим исследованиям, чтобы лучше понять, как мозг влияет на развитие ожирения и других метаболических нарушений.