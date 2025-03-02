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Депрессия не знает границ — страдают ли психологическими заболеваниями животные?

2:53
Наука

Макс, весёлый лабрадор-ретривер, всегда радовал своего хозяина, встречая клиентов в офисе и наслаждаясь поездками на машине. Однако с возрастом, примерно к 16 годам, его поведение изменилось.

Кошка в коробке
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Кошка в коробке

Он начал справлять нужду в доме, перестал хорошо спать по ночам и стал раздражительным. Казалось, он больше не понимал знакомые команды. Ветеринары диагностировали у Макса синдром когнитивной дисфункции — состояние, схожее с болезнью Альцгеймера у людей, которое вызывает потерю памяти и деменцию.

Исследования показывают, что психическое здоровье животных зависит от множества факторов, включая генетику и окружающую среду. Например, синдром Дауна, вызванный дополнительной копией 21-й хромосомы, встречается только у людей и некоторых приматов, таких как шимпанзе и орангутанги.

У шимпанзе по имени Канако, родившейся с дополнительной хромосомой, наблюдались проблемы со зрением и сердцем. Хотя её способность к обучению не была изучена из-за сложностей с зрением, она прожила долгую жизнь в заповеднике благодаря заботе людей.

У здоровых животных также могут возникать психические проблемы из-за стресса или травмы. Например, у служебных собак, как и у людей, может развиться посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Такие собаки часто проявляют тревожность, вздрагивают от громких звуков или цепляются за хозяев. Ветеринары могут назначать успокаивающие препараты или использовать поведенческую терапию, чтобы помочь им справиться с тревогой.

Ежедневный стресс также влияет на психическое здоровье животных. В неволе, например, в зоопарках или на фермах, животные могут испытывать дискомфорт из-за шума, некомфортной температуры или невозможности вести себя естественно. Чтобы предотвратить стресс, смотрители создают разнообразную среду, стимулирующую умственную деятельность питомцев.

Даже домашние животные, живущие в любящих семьях, могут страдать от психических проблем. Некоторые собаки испытывают тревогу разлуки, а недостаток активности может вызывать симптомы тревожности. Владельцы могут помочь своим питомцам, обеспечивая им физическую и умственную нагрузку, например, прогулки в парке или головоломки с лакомствами. В более серьёзных случаях ветеринары могут назначить лекарства или терапию.

Наука помогает понять, какие факторы влияют на психическое здоровье животных, и найти способы им помочь. Проявляя сострадание и заботу, мы можем улучшить качество жизни наших питомцев и других существ, сталкивающихся с психическими проблемами.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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