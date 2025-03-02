Близнец-паразит — врачи спасли подростка, из живота которого рос его брат

2:46 Your browser does not support the audio element. Наука

В Индии хирурги провели уникальную операцию, удалив паразитического близнеца у 17-летнего подростка. У мальчика к груди был прикреплён дополнительный набор конечностей, включая ноги, ягодицы и гениталии.

Фото: commons.wikimedia.org by Official Navy Page from United States of America, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Операция

Это редкое состояние, известное как паразитический близнец, возникает, когда один из сиамских близнецов перестаёт развиваться, но остаётся соединённым с выжившим близнецом.

По информации BBC News, паразитический близнец выступал из живота подростка и весил около 15 килограммов. Операция, проведённая 8 февраля в Всеиндийском институте медицинских наук в Дели, длилась два часа и завершилась успешно. Врачи отметили, что подобные случаи крайне редки, и обычно такие операции проводятся на детях, а не на подростках.

Доктор Асури Кришна, возглавлявший медицинскую команду, сообщил, что в мировой литературе задокументировано всего около 40-50 случаев паразитических близнецов. Точная частота их возникновения неизвестна, но, согласно исследованию 2018 года, они встречаются менее чем у одного из миллиона новорождённых.

Причины развития паразитических близнецов до конца не изучены. Существует две основные теории: деление эмбриона на ранней стадии развития и слияние двух эмбрионов на более позднем этапе. В любом случае, один из эмбрионов перестаёт развиваться, но остаётся прикреплённым к другому.

По данным Кливлендской клиники, паразитический близнец не выживает во время беременности, в то время как выживший близнец развивается полностью. В данном случае паразитические конечности ощущали боль и изменения температуры. Сканирование показало, что паразитический близнец был прикреплён к грудине подростка и получал питание из сосуда в его груди.

Во время операции хирурги аккуратно удалили паразитического близнеца, а также обнаружили и удалили большую кисту в брюшной полости мальчика. У подростка резко упало кровяное давление, так как до 40% его крови поступало к паразитическому близнецу. Однако врачи быстро стабилизировали его состояние, и через четыре дня он был выписан из больницы.

Подросток, который ранее бросил школу из-за своего состояния, теперь с нетерпением ждёт возможности начать новую жизнь. Он поделился, что раньше не мог никуда поехать или заниматься физическим трудом, но теперь перед ним открылся новый мир. Он надеется продолжить учёбу и найти работу.