Свинец, тяжелые металлы и смерть — чай может спасти вашу жизнь

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Недавнее исследование показало, что процесс заваривания чая может способствовать удалению из питьевой воды токсичных тяжелых металлов, в том числе свинца.

Фото: freepik.com is licensed under public domain черный чай

Традиционно, употребление чая связывалось с рядом незначительных преимуществ для здоровья, однако, предыдущие исследования в основном концентрировались на влиянии химических соединений, содержащихся в чайных листьях и выделяющихся в процессе заваривания.

Новое исследование выявило, что в процессе заваривания чая заряженные атомы (ионы) тяжелых металлов, находящиеся в воде, вступают в химическую реакцию, в результате чего тяжелые металлы притягиваются к чайным листьям, извлекаясь таким образом из воды. Результаты работы были опубликованы в журнале ACS Food and Science Technology.

Соавтор исследования, профессор материаловедения из Северо-Западного университета, Винаяк Дравид, отметил, что они не призывают людей использовать чайные листья в качестве фильтра для воды, а целью исследования было оценить способность чая адсорбировать тяжелые металлы. Количественная оценка этого эффекта, по его словам, подчеркивает неиспользованный потенциал потребления чая для пассивного снижения воздействия тяжелых металлов на население во всем мире.

Для проверки гипотезы ученые приобрели несколько видов чая популярных брендов, включая черный чай, зеленый чай, ромашковый чай, чай улун, чай с белым пионом и чай ройбуш. (Ромашковый чай и чай ройбуш заваривают и пьют как чай, но они относятся к другому семейству растений).

Исследователи заваривали чай так, как это делают обычные потребители, и оценивали его способность нейтрализовать ионы тяжелых металлов в воде различной концентрации, сравнивая с водными смесями без чая.

Результаты показали, что обычная чашка чая (одна кружка воды и один пакетик чая, заваренные в течение трех-пяти минут) может удалить около 15% свинца из воды с концентрацией до 10 частей на миллион. Несмотря на отсутствие безопасного уровня свинца в питьевой воде, Агентство по охране окружающей среды США устанавливает допустимый предел в 15 частей на миллиард. Процесс заваривания также снижает содержание других ионов металлов, таких как хром и кадмий.

Были выявлены и другие закономерности. Тип чайного пакетика играл значительную роль: пакетики из хлопка и нейлона почти не впитывали загрязнения, а пакетики из целлюлозы абсорбировали больше всего. Тип чая и степень его измельчения также влияли на результат: мелко измельченные листья черного чая показали наилучшие результаты. Они, вместе с зеленым и белым чаем, снижали концентрацию ионов свинца больше, чем улун, ройбуш и ромашковый чай.

По словам Бенджамина Шиндела, ученого-материаловеда из Северо-Западного университета и первого автора исследования, любой чай, который настаивается дольше или имеет большую площадь поверхности, эффективно выводит больше тяжелых металлов. Он добавил, что если заваривать чай недолго, то не выведется много тяжелых металлов, но если заваривать чай дольше или даже оставлять на ночь, как чай со льдом, то выведется большая часть металла или, возможно, даже почти весь металл из воды.

Оговорки и перспективы

Несмотря на обнадеживающие результаты, исследователи отмечают ряд ограничений. Во-первых, в регионах мира с развитыми системами водоснабжения маловероятно, что концентрация металлов достигнет уровней, при которых чай окажет значительную пользу. Во-вторых, при возникновении кризиса, связанного с загрязнением воды, чай не сможет решить проблему сам по себе.

Шиндел предположил, что если население в целом будет выпивать на одну чашку чая больше в день, то, возможно, со временем можно будет наблюдать снижение заболеваемости болезнями, тесно связанными с воздействием тяжелых металлов. Он также отметил, что это может помочь объяснить, почему в группах населения, потребляющих больше чая, уровень сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов может быть ниже, чем в группах с меньшим потреблением чая.

Чай — второй по популярности напиток в мире после воды, ежедневно выпивается более 5 миллиардов чашек. Ученые давно изучают влияние зеленого и черного чая на здоровье, и было установлено, что этот напиток снижает риск развития рака, инсульта и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако, не до конца ясно, почему именно чашка чая дает эти преимущества. Предыдущие исследования связывали эти преимущества с химическими веществами, содержащимися в растениях, но исследователи, проводившие новое исследование, предположили, что это может быть связано и с самим процессом заваривания, так как тяжелые металлы связаны с повышенным риском инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний.