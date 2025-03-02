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Живая мумия — смертельно опасный черный грибок уничтожает человеческую плоть

3:38
Наука

Мукормикоз, также известный как "черная плесень", представляет собой потенциально опасную для жизни грибковую инфекцию, которая чаще всего поражает людей с подавленным иммунитетом, таких как больные диабетом или перенесшие тяжелую форму COVID-19, включая тех, кто находится на стадии восстановления после инфекции.

Черепа
Фото: flickr.com by Joe deSousa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Черепа

Также подвержены риску лица, перенесшие трансплантацию органов, или имеющие низкий уровень лейкоцитов, иммунных клеток, обычно борющихся с инфекциями. Люди с ВИЧ и те, кто принимает иммуномодулирующие препараты, также находятся в группе повышенного риска развития мукормикоза.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в мире регистрируется от 0,005 до 1,7 случаев мукормикоза на миллион человек. Однако, бремя этого заболевания значительно выше в некоторых странах, например, в Индии, где число случаев в определенный момент времени примерно в 80 раз выше, что, вероятно, связано с климатическими особенностями и преобладанием определенных видов грибов в окружающей среде.

Точная частота мукормикоза в Соединенных Штатах неизвестна, так как заболевание встречается относительно редко, и национальной программы мониторинга не существует. Однако, исследование, проведенное в Сан-Франциско в конце 1990-х годов, выявило 1,7 новых случая мукормикоза на миллион человек в год.

Мукормикоз вызывается группой грибов, известных как мукормицеты, в частности, видами рода Rhizopus. Споры мукормицетов естественным образом встречаются в окружающей среде, включая почву, опавшие листья, компост, навоз и воздух. Заражение происходит при вдыхании или проглатывании этих спор, а также при попадании спор в организм через порезы или ожоги.

Споры мукормицетов могут безобидно присутствовать в организме многих людей, и инфекция развивается лишь у лиц с ослабленной иммунной системой. В большинстве случаев мукормикоз возникает спорадически и не связан с общим источником заражения. Однако, отмечались вспышки заболевания, например, в медицинских учреждениях, когда споры грибов попадали на оборудование или в системы вентиляции.

Попадая в организм восприимчивого человека, мукормицеты поражают кровеносные сосуды, что приводит к образованию тромбов и лишает ткани питательных веществ и кислорода, вызывая их отмирание.

Симптомы мукормикоза варьируются в зависимости от пораженной области тела. Инфекция может затронуть носовые пазухи, легкие, кожу, желудок и кишечник.

Чаще всего мукормикоз поражает носовые пазухи или легкие после вдыхания спор грибка из воздуха, что приводит к отекам лица, головным болям, лихорадке, кашлю и болям в груди. Инфекция также может распространяться из дыхательной системы в другие органы, такие как мозг, селезенка и сердце.

В целом, смертность от мукормикоза даже при оказании медицинской помощи обычно превышает 50%.

Важно отметить, что мукормикоз не является заразным. Люди могут заразиться спорами из окружающей среды, но не могут передать их другим. Таким образом, болезнь не передается от человека к человеку.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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