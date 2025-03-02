Радиоактивный след — топливом для этих батареек стали ядерные отходы

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Ученые из Университета штата Огайо разработали инновационную батарею, которая преобразует энергию радиоактивных отходов в электричество. Эта технология может стать прорывом в решении проблемы хранения ядерных отходов, превращая опасный побочный продукт ядерной энергетики в ценный ресурс.

Фото: Wikimedia Commons by Mk2010, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ литий-ионные батарейки

Ядерные электростанции, которые производят 18% электроэнергии в США, генерируют радиоактивные отходы, представляющие опасность для окружающей среды и остающиеся активными в течение тысяч лет. Исследователи решили использовать сцинтилляционные кристаллы, которые излучают свет при поглощении радиации, в сочетании с солнечными батареями для преобразования гамма-излучения в электричество.

"Сцинтиллятор поглощает гамма-лучи и преобразует их энергию в видимый свет, подобно светящимся в темноте предметам, но за счет излучения, а не солнечного света. Затем этот свет улавливается солнечным элементом и преобразуется в электричество", — пояснил Раймонд Цао, ведущий автор исследования.

Прототип батареи размером с чайную ложку был протестирован с использованием источников цезия-137 и кобальта-60. Результаты показали, что батарея может вырабатывать от 288 до 1500 нановатт энергии, что достаточно для работы микроэлектронных систем.

Хотя эта мощность недостаточна для бытовых нужд, исследователи считают, что ее можно увеличить при наличии подходящего источника питания.

Новая технология не предназначена для использования в домах, так как для ее работы требуется высокий уровень радиации. Предполагается, что ее можно использовать в ядерных системах для космических и глубоководных исследований, где обычные источники энергии непригодны.

Несмотря на многообещающие перспективы, перед внедрением технологии необходимо решить проблему радиационного повреждения сцинтиллятора и солнечной батареи.

Если эти проблемы будут решены, то ядерные батареи смогут работать в экстремальных условиях, практически не требуя обслуживания.