И холод с тьмой покроют землю — новому ледниковому периоду быть!

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование, опубликованное в журнале Science, проливает свет на взаимосвязь между наклоном Земли и ледниковыми периодами. Ученые обнаружили поразительную корреляцию между изменениями наклона земной оси и прецессии (колебания оси вращения) и ростом и таянием ледяных щитов за последние 800 000 лет.

Фото: Designed by Freepik by tohamina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гренландия

Исследование, проведенное под руководством Стивенa Баркера из Кардиффского университета, показало, что наклон земной оси и прецессия играют ключевую роль в формировании ледниковых периодов. По словам Баркера, эти параметры влияют на количество солнечной энергии, попадающей на полярные и экваториальные регионы, что, в свою очередь, определяет расширение и отступление ледяных щитов.

Анализ данных о микроскопических раковинах фораминифер, найденных в кернах океанических отложений, позволил ученым восстановить историю ледниковых периодов. Соотношение изотопов кислорода в этих раковинах указывает на протяженность ледяных щитов в разные периоды времени.

Результаты исследования показали, что расширение ледяного покрова от полюсов к экватору напрямую связано с наклоном земной оси, в то время как отступление ледяного покрова от экватора к полюсам в большей степени зависит от прецессии.

Исходя из этих данных, ученые предсказали, что следующий ледниковый период начнется через 11 000 лет, если бы не вызванное человеком глобальное потепление. Однако, по словам Баркера, выбросы парниковых газов, нагревающие планету, предотвращают наступление ледникового периода.