Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Черновая отделка без переплат: вот как сэкономить без потери качества
Самый модный цветок года: его хотят все, но мало кто умеет выращивать
Ваши любимые продукты, которые могут украсть ваш сон — читайте, что не следует есть
И холод с тьмой покроют землю — новому ледниковому периоду быть!
Скинни-джинсы устарели? Нет, если сочетать их с этой обувью
Лобовое стекло, пройденное временем и дворниками: спасаем, пока не поздно
Секрет комфортного перелёта: эти места в самолёте помогут избежать турбулентности
Три находки для питомцев, которые заставят вас пожалеть, что не купили их раньше
Дело не в суеверии: Дмитрий Колдун признался, как относится к предстоящему 40-летнему юбилею

Тысячелетние багги — в Мексике нашли следы древних транспортных средств

2:53
Наука

Новое исследование, опубликованное в журнале Quaternary Science Advances, открывает захватывающую главу в истории первых американцев. Ученые обнаружили следы волочения, похожие на следы от саней, рядом с древними отпечатками ног в национальном парке Уайт-Сэндс в Нью-Мексико.

Археологическая лопатка на месте раскопок
Фото: Wikipedia by HeritageDaily, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Археологическая лопатка на месте раскопок

По оценкам исследователей, эти следы могут быть самыми древними следами человека в Северной Америке, датируемыми периодом от 21 000 до 23 000 лет назад.

Коренные народы, консультировавшие исследователей, предположили, что следы могли быть оставлены травоядными животными, которые передвигались на деревянных каркасах, сделанных из двух связанных шестов. Эта гипотеза подтверждается тем, что коренные народы Великих равнин, к которым относится часть территории Нью-Мексико, использовали волокуши, запряженные собаками (а позднее и лошадьми), для перевозки своих домов и имущества во время первых контактов с европейцами около 500 лет назад.

Исследователи предполагают, что взрослые люди тянули волокуши, а дети шли за ними, основываясь на размере и расположении древних следов. Мэтью Беннетт, ведущий автор исследования, сравнил эту картину с современным опытом:

"Многие из нас знакомы с ситуацией, когда мы толкаем тележку с покупками по супермаркету, перемещаясь с места на место с детьми, которые висят у нас на руках. Это, по-видимому, древний аналог, но без колес".

По словам Беннетта, наши предки, вероятно, использовали что-то для перевозки своих вещей во время миграций по миру, но эти деревянные транспортные средства сгнили. Новые находки в Уайт-Сэндс дают первое представление о том, как доисторические люди перемещали тяжёлые грузы до появления колес.

Следы волочения состоят из линий на земле, уходящих вверх на 50 метров. Некоторые из них представляют собой одиночные линии, которые могли быть оставлены двумя шестами, соединенными на конце (в форме буквы А). В других случаях были две параллельные линии, вероятно, оставленные двумя шестами, соединенными посередине (в форме буквы X).

Чтобы проверить свою теорию, исследователи изготовили собственные волокуши из деревянных шестов и протащили их по илистым отмелям в Великобритании и вдоль побережья штата Мэн. Полученные следы оказались очень похожими на окаменелости, найденные в Нью-Мексико.

Не все исследователи согласны с датировкой следов в Уайт-Сэндс, но авторы исследования подчеркивают, что любые споры о датировке не должны отвлекать от этих уникальных находок, которые демонстрируют древние обычаи коренных народов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Слива растёт, но плодов не даёт? Возможно, вы допускаете одну из этих ошибок
Садоводство, цветоводство
Слива растёт, но плодов не даёт? Возможно, вы допускаете одну из этих ошибок Аудио 
Старость — не радость, если ты водитель в ЕС: за руль теперь пускают не всех
Авто
Старость — не радость, если ты водитель в ЕС: за руль теперь пускают не всех Аудио 
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Еда и рецепты
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Популярное
1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок

Индия строит самый длинный газопровод в мире (2800 км)! Он начнёт работу в июне 2025 года. Проект стоимостью $1,3 млрд заменит бензовозы, удешевит логистику.

1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок
Забудьте о 10 000 шагов: новый способ похудения, который реально работает
Забудьте о 10 000 шагов: новый способ похудения, который реально работает
Опасная мята: почему не стоит сажать её рядом с домом?
Злоумышленники их ненавидят, а хозяева обожают: топ-7 собак для охраны вашего дома
Сводка с фронта: на границе пропала 21-я бригада ВСУ, США прекращают переговоры с Зеленским Дмитрий Плотников Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин Зеленский устроил скандал в Вашингтоне. Кто режиссёр спектакля? Любовь Степушова
Хрен уйдет, и больше не вернётся, если сделать всего одну простую вещь
Высокие сапоги и короткие юбки: тренд весны 2025, который нельзя пропустить
Кризис преодолён? Приднестровье вернуло долг за природный газ
Кризис преодолён? Приднестровье вернуло долг за природный газ
Последние материалы
Лобовое стекло, пройденное временем и дворниками: спасаем, пока не поздно
Секрет комфортного перелёта: эти места в самолёте помогут избежать турбулентности
Три находки для питомцев, которые заставят вас пожалеть, что не купили их раньше
Дело не в суеверии: Дмитрий Колдун признался, как относится к предстоящему 40-летнему юбилею
Мороженое, обогащённое белком: полезный десерт или просто маркетинговый трюк
Самая большая ошибка при уборке кухни — совершают даже опытные хозяева
200 000 рублей — не предел: эти специалисты в России купаются в деньгах
Мартовские посевы без сюрпризов: что и когда сажать по лунному циклу
Тысячелетние багги — в Мексике нашли следы древних транспортных средств
Спорт в радость, а не в тягость: как понять, что вы перетренировались?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.