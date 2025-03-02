Тысячелетние багги — в Мексике нашли следы древних транспортных средств

2:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование, опубликованное в журнале Quaternary Science Advances, открывает захватывающую главу в истории первых американцев. Ученые обнаружили следы волочения, похожие на следы от саней, рядом с древними отпечатками ног в национальном парке Уайт-Сэндс в Нью-Мексико.

Фото: Wikipedia by HeritageDaily, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Археологическая лопатка на месте раскопок

По оценкам исследователей, эти следы могут быть самыми древними следами человека в Северной Америке, датируемыми периодом от 21 000 до 23 000 лет назад.

Коренные народы, консультировавшие исследователей, предположили, что следы могли быть оставлены травоядными животными, которые передвигались на деревянных каркасах, сделанных из двух связанных шестов. Эта гипотеза подтверждается тем, что коренные народы Великих равнин, к которым относится часть территории Нью-Мексико, использовали волокуши, запряженные собаками (а позднее и лошадьми), для перевозки своих домов и имущества во время первых контактов с европейцами около 500 лет назад.

Исследователи предполагают, что взрослые люди тянули волокуши, а дети шли за ними, основываясь на размере и расположении древних следов. Мэтью Беннетт, ведущий автор исследования, сравнил эту картину с современным опытом:

"Многие из нас знакомы с ситуацией, когда мы толкаем тележку с покупками по супермаркету, перемещаясь с места на место с детьми, которые висят у нас на руках. Это, по-видимому, древний аналог, но без колес".

По словам Беннетта, наши предки, вероятно, использовали что-то для перевозки своих вещей во время миграций по миру, но эти деревянные транспортные средства сгнили. Новые находки в Уайт-Сэндс дают первое представление о том, как доисторические люди перемещали тяжёлые грузы до появления колес.

Следы волочения состоят из линий на земле, уходящих вверх на 50 метров. Некоторые из них представляют собой одиночные линии, которые могли быть оставлены двумя шестами, соединенными на конце (в форме буквы А). В других случаях были две параллельные линии, вероятно, оставленные двумя шестами, соединенными посередине (в форме буквы X).

Чтобы проверить свою теорию, исследователи изготовили собственные волокуши из деревянных шестов и протащили их по илистым отмелям в Великобритании и вдоль побережья штата Мэн. Полученные следы оказались очень похожими на окаменелости, найденные в Нью-Мексико.

Не все исследователи согласны с датировкой следов в Уайт-Сэндс, но авторы исследования подчеркивают, что любые споры о датировке не должны отвлекать от этих уникальных находок, которые демонстрируют древние обычаи коренных народов.