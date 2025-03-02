Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Больше поводов для проверки авто? Кажется, инспекторы скоро начнут заглядывать в багажник просто из интереса
Тыквенный бум: 10 неожиданных способов использовать любимый осенний овощ
Диеты не работают? Виновник может скрываться в вашей аптечке
Хотите выглядеть стильно в легинсах? Эти правила изменят ваш гардероб
Это не Эдинбург, но именно сюда приезжают за настоящей Шотландией
Не дом, а бытовка строителей: пользователи Сети раскритиковали новый дом Александра Петрова
Работники этих 6 сфер больше других потеряли в доходах — кто попал под удар
Рассказываем про работы, которые кажутся полезными, но на деле только вредят саду
Не тратьте деньги на дорогие стимуляторы — янтарная кислота решит все проблемы с семенами

Оно способно встраиваться в гены живых существ и менять их — какое растение захватило панд?

2:51
Наука

Новые исследования показали, что в крови гигантских панд обнаружены фрагменты генетического материала, происходящие из бамбука, основного элемента их диеты.

Бамбук
Фото: flickr.com by Dinesh Valke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бамбук

Учёные обнаружили микроРНК — крошечные цепочки РНК, которые регулируют работу генов, отвечающих за восприятие запахов, вкуса и дофаминовую систему. Эти данные опубликованы во "Frontiers in Veterinary Science" 28 февраля.

Исследование проводилось с участием специалистов, которые выяснили, что при поедании бамбука панды непроизвольно усваивают маленькие участки генетической информации растения. Руководитель исследования из Китайского Западного педагогического университета Фэн Ли пояснил в электронном сообщении для Live Science, что найденные молекулы указывают на активное влияние бамбукового корма на регуляцию генов у этих медведей.

Он также отметил, что данным экспериментом подтверждается, что микроРНК не являются простыми остатками пищи, а выполняют важную функцию в адаптации организма к рациону, который едва соответствует их плотоядному прошлому.

В ходе работы были проанализированы образцы крови семи панд, включая одного детёныша, в результате чего ученые выделили 57 видов микроРНК. Полученные результаты свидетельствуют о том, что эти участки генетического материала влияют на процессы, обеспечивающие передачу вкусовых и обонятельных сигналов, а также на пищеварительные функции и дофаминовые пути. Такой механизм позволяет гигантским пандом воспринимать бамбук как основной источник питания, компенсируя его скудное калорийное содержание.

Кроме того, специалисты пришли к выводу, что микроРНК из бамбука усиливают чувствительность панд к свежему аромату этого растения и способствуют лучшему усвоению питательных веществ.

По мнению Фэна Ли, это открытие может оказаться переломным в плане разработки новых методов лечения воспалительных и метаболических нарушений не только у животных, но и у человека. Ранее аналогичные исследования демонстрировали, что микроРНК, содержащиеся в пище, способны модулировать иммунный ответ и укреплять защитные механизмы организма.

Команда исследователей намерена расширить анализ, включив больше образцов крови, особенно от молодых панд, которые ещё не привыкли к бамбуковой диете. Фэн Ли добавил, что сбор таких образцов осложняется статусом гигантской панды как национального достояния, однако дальнейшие исследования обещают предоставить ещё более поразительные данные об этой уникальной адаптации.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Еда и рецепты
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете Аудио 
Крах китайских марок в России — дилеры отказываются от их продаж
Авто
Крах китайских марок в России — дилеры отказываются от их продаж Аудио 
Популярное
1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок

Индия строит самый длинный газопровод в мире (2800 км)! Он начнёт работу в июне 2025 года. Проект стоимостью $1,3 млрд заменит бензовозы, удешевит логистику.

1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок
Забудьте о 10 000 шагов: новый способ похудения, который реально работает
Забудьте о 10 000 шагов: новый способ похудения, который реально работает
Опасная мята: почему не стоит сажать её рядом с домом?
Злоумышленники их ненавидят, а хозяева обожают: топ-7 собак для охраны вашего дома
Сводка с фронта: на границе пропала 21-я бригада ВСУ, США прекращают переговоры с Зеленским Дмитрий Плотников Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин Зеленский устроил скандал в Вашингтоне. Кто режиссёр спектакля? Любовь Степушова
Хрен уйдет, и больше не вернётся, если сделать всего одну простую вещь
Высокие сапоги и короткие юбки: тренд весны 2025, который нельзя пропустить
Кризис преодолён? Приднестровье вернуло долг за природный газ
Кризис преодолён? Приднестровье вернуло долг за природный газ
Последние материалы
Тыквенный бум: 10 неожиданных способов использовать любимый осенний овощ
Сводка с фронта: на границе пропала 21-я бригада ВСУ, США прекращают переговоры с Зеленским
Диеты не работают? Виновник может скрываться в вашей аптечке
Хотите выглядеть стильно в легинсах? Эти правила изменят ваш гардероб
Это не Эдинбург, но именно сюда приезжают за настоящей Шотландией
Не дом, а бытовка строителей: пользователи Сети раскритиковали новый дом Александра Петрова
Работники этих 6 сфер больше других потеряли в доходах — кто попал под удар
Рассказываем про работы, которые кажутся полезными, но на деле только вредят саду
Не тратьте деньги на дорогие стимуляторы — янтарная кислота решит все проблемы с семенами
Оно способно встраиваться в гены живых существ и менять их — какое растение захватило панд?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.