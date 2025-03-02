Оно способно встраиваться в гены живых существ и менять их — какое растение захватило панд?

Новые исследования показали, что в крови гигантских панд обнаружены фрагменты генетического материала, происходящие из бамбука, основного элемента их диеты.
Учёные обнаружили микроРНК — крошечные цепочки РНК, которые регулируют работу генов, отвечающих за восприятие запахов, вкуса и дофаминовую систему. Эти данные опубликованы во "Frontiers in Veterinary Science" 28 февраля.
Исследование проводилось с участием специалистов, которые выяснили, что при поедании бамбука панды непроизвольно усваивают маленькие участки генетической информации растения. Руководитель исследования из Китайского Западного педагогического университета Фэн Ли пояснил в электронном сообщении для Live Science, что найденные молекулы указывают на активное влияние бамбукового корма на регуляцию генов у этих медведей.
Он также отметил, что данным экспериментом подтверждается, что микроРНК не являются простыми остатками пищи, а выполняют важную функцию в адаптации организма к рациону, который едва соответствует их плотоядному прошлому.
В ходе работы были проанализированы образцы крови семи панд, включая одного детёныша, в результате чего ученые выделили 57 видов микроРНК. Полученные результаты свидетельствуют о том, что эти участки генетического материала влияют на процессы, обеспечивающие передачу вкусовых и обонятельных сигналов, а также на пищеварительные функции и дофаминовые пути. Такой механизм позволяет гигантским пандом воспринимать бамбук как основной источник питания, компенсируя его скудное калорийное содержание.
Кроме того, специалисты пришли к выводу, что микроРНК из бамбука усиливают чувствительность панд к свежему аромату этого растения и способствуют лучшему усвоению питательных веществ.
По мнению Фэна Ли, это открытие может оказаться переломным в плане разработки новых методов лечения воспалительных и метаболических нарушений не только у животных, но и у человека. Ранее аналогичные исследования демонстрировали, что микроРНК, содержащиеся в пище, способны модулировать иммунный ответ и укреплять защитные механизмы организма.
Команда исследователей намерена расширить анализ, включив больше образцов крови, особенно от молодых панд, которые ещё не привыкли к бамбуковой диете. Фэн Ли добавил, что сбор таких образцов осложняется статусом гигантской панды как национального достояния, однако дальнейшие исследования обещают предоставить ещё более поразительные данные об этой уникальной адаптации.
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