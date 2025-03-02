Раньше, чем мы предполагали — эта находка в корне меняет наше представление о наших далеких предках

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Новые данные исследования заставляют по-новому взглянуть на историю заселения тропических лесов древними людьми. Раньше считалось, что Homo sapiens обитали в таких густых зарослях примерно 70 тысяч лет назад в Азии и Океании, а в Африке их присутствие датируется около 18 тысяч лет.

Фото: unsplash.com by Hans Eiskonen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Джунгли

Однако современные исследования свидетельствуют о том, что люди заселяли экосистемы, напоминающие тропические леса, в Африке уже 150 000 лет назад.

В опубликованном 26 февраля в журнале Nature исследовании учёные доказали, что заселение лесных регионов происходило гораздо раньше, чем предполагалось ранее. Руководитель проекта из Института геоантропологии Общества Макса Планка в Германии, Эслем Бен Арус, пояснил, что полученные результаты позволяют предположить: жизнь в тропических лесах зародилась в другом уголке мира и в Африке более чем в два раза раньше, чем считалось ранее.

Известно, что современные люди произошли от африканских гоминидов — самые старые находки Homo sapiens, обнаруженные в Джебель-Ирхуд (Марокко), датируются около 300 000 лет, а эфиопские останки — примерно 200 000 лет. При этом эти находки были сделаны в регионах, которые в те времена, по всей вероятности, представляли собой пастбища.

В 1980-х годах археологи обнаружили под землёй на территории, именуемой Бете I, в Кот-д'Ивуаре, каменные орудия труда, такие как кирки. Тогда датировка этих артефактов была проблематичной, но с появлением методов оптически стимулированной люминесценции, позволяющих определить последний контакт с солнечным светом, возраст инструментов был оценён в 150 000 лет.

Кроме того, команда исследователей выявила следы древней растительности, характерной для влажных тропических лесов. Палеоэкологический анализ обнаружил останки таких растений, как Hunteria и масличные пальмы, что свидетельствует о существовании экологической среды, напоминающей современные тропики. Сегодня южная часть Кот-д'Ивуара по-прежнему отличается густой травянистостью и обилием тропической флоры, но до настоящего исследования было неясно, обладала ли эта территория аналогичными климатическими условиями в далеком прошлом.

Все полученные данные указывают на то, что экосистемы, напоминающие тропические леса, не служили препятствием для заселения людьми. Более того, наличие древних артефактов на этой земле поддерживает гипотезу о многоточечном происхождении Homo sapiens в Африке, а не об их рождении в одном конкретном месте. Учёные полагают, что древние группы, адаптированные к жизни в густых лесах, могли практически не вступать в контакты с людьми, обитавшими на открытых лугах и саваннах.

Также Эслем Бен Арус отметил, что датировка найденного места в Кот-д'Ивуаре, составляющая 150 тысяч лет, делает его самым древним свидетельством обитания людей в Западной Африке. Это открытие имеет большое значение, поскольку ранее предполагалось, что находки в этом регионе значительно моложе, и оно позволяет переосмыслить хронологию расселения нашего вида, начиная с эпохи среднего плейстоцена.