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Зуб размером с кошку — древние белки-летяги не покажутся вам безобидными

2:46
Наука

Новые исследования открывают завесу над жизнью древних летающих млекопитающих, известных как гигантские белки-летяги. Эти существа, размеры которых сопоставимы с домашней кошкой, парили над Северной Америкой примерно 5 миллионов лет назад. Первое упоминание об их существовании связано с обнаружением необычной окаменелости в древней воронке.

Тёмный лес
Фото: unsplash.com by Antonio Ron, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тёмный лес

25 лет назад в Теннесси среди прочих ископаемых остатков был выделен фрагмент, принадлежащий вымершему роду Miopetaurista. Несмотря на то что представители этого рода встречаются преимущественно в Азии, два предполагаемых примера находок во Флориде подтверждают их широкую распространённость. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное 21 февраля в Journal of Mammalian Evolution.

Один из учёных, доцент кафедры наук о Земле Университета Восточного Теннесси, отметил, что весьма сложно вообразить, как эти крупные летающие белки могли свободно скользить в небе над массивными носорогами и мастодонтами, обитавшими в густых лесах Теннесси. Его слова подчеркивали грандиозность картины древней экосистемы, где подобные виды жили бок о бок с крупными травоядными.

Специалисты предполагают, что Miopetaurista мигрировала в Северную Америку в раннем плиоцене, когда континент соединялся с Азией через Берингов перешеек. Тогда территория современного Теннесси представляла собой тёплые леса, по своим характеристикам схожие с азиатскими. Такой климат позволял поддерживать уникальное биологическое разнообразие.

Идентификация вида была основана на анализе единственного зуба, обнаруженного на местности, известной как "окаменелости Грей" в Восточном Теннесси. Дополнительные археологические находки в этом районе свидетельствуют о том, что экосистема в период существования Miopetaurista была наполнена редкими и удивительными формами жизни.

Учёные продолжают изучать историю летающих белок, о которой сохранилось немного окаменелостей. Самые ранние образцы, найденные в Северной Америке, датируются около 36 миллионами лет назад. По данным исследования, после исчезновения большинства их следов примерно 9 миллионов лет назад, представители рода вновь появляются во Флориде, их возрождение датируется примерно 4 миллионами лет.

Обнаружение данной находки не только проливает свет на миграционные пути и эволюцию древних видов, но и существенно расширяет представления о биоразнообразии эпох плиоцена.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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