Бутылочное горлышко человечества: как вулкан Тоба чуть не уничтожил нас

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Предки современного человека могли погибнуть из-за природных катаклизмов, и одним из самых катастрофичных событий было извержение вулкана Тоба около 74 тысяч лет назад.

Фото: http://www.van-ham.com/ by attributed to many people to Camillo de Vito (fl. 1819 -? in Naples), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вулкан

Исследования, опубликованные в журнале Journal of Volcanology and Geothermal Research, показывают, что это извержение сильно повлияло на экосистемы Земли. В частности, был заметно ослаблен озоновый слой, что поставило под угрозу продолжение эволюции и существование человечества.

Супервулкан находится на территории современной Индонезии. В результате извержения в атмосферу выбросилось около 2800 кубических километров лавы и пепла, и это перекрыло солнечные лучи, вызвав вулканическую зиму.

Одним из опасных последствий стало разрушение части озонового слоя, который защищает живые организмы от чрезмерного ультрафиолетового излучения. Считается, что тогда человечество пережило так называемое "бутылочное горлышко", чудом выжив, хотя несколько тысяч человек погибли. Однако точные данные об этом — весьма приблизительные.

Некоторые учёные акцентируют внимание на проблеме диоксида серы, выброшенного супервулканом. Компьютерное моделирование показало, что объём диоксида серы был достаточен для снижения концентрации озона в атмосфере на 50%. Это, вместе с климатическими изменениями и телесными ожогами после извержения, негативно сказалось на численности населения планеты, пишет planet-today.

Уточнения

Озо́новый слой — часть стратосферы на высоте от 20 до 40 км (в тропических широтах 25—30 км, в умеренных 20—25, в полярных 15—20) с наибольшим содержанием озона (вещества, молекула которого состоит из трёх атомов кислорода, O 3 ), образующегося в результате воздействия УФ-излучения Солнца на молекулярный кислород (O 2 ).

