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Пощекотай себя, если сможешь — почему нам смешно, когда нас щекотят другие, но не мы сами?

2:00
Наука

Многие люди испытывают противоречивые ощущения, связанные с щекоткой. С одной стороны, она способна вызывать игривый смех, а с другой — переживания, связанные с нервным возбуждением и потерей контроля. Однако, независимо от того, как вы воспринимаете щекотку, самостоятельно вызвать это ощущение не представляется возможным.

Смех
Фото: flickr.com by Emanuele Spies, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Смех

Современные исследования объясняют такое явление тем, что наш мозг заранее предвидит ожидаемые сенсорные сигналы. Специалисты отмечают, что нервная система прогнозирует последствия собственных движений, тем самым ослабляя их влияние. Так, нейробиолог Дэвид Иглмен из Стэнфордского университета ранее объяснял, что мозг не просто реагирует на внешний стимул, он постоянно рассчитывает, что произойдет в ближайшие мгновения.

Каждое наше действие сопровождается сложной работой мозга. При намерении схватить карандаш первичная моторная кора отправляет сигнал к мышцам, инициируя движение, а параллельно создается копия этого сигнала. Такая копия направляется в участки, отвечающие за обработку тактильных и зрительных ощущений, позволяя заранее "предсказать", каким будет последующая сенсорная информация.

Нейробиолог Константина Килтени из Каролинского института в Стокгольме приводила в качестве примера, что подобный механизм позволяет организму смягчать воспринимаемые ощущения, обусловленные собственными действиями. Благодаря этому наш мозг успевает адаптироваться и снизить интенсивность ощущений, что и становится причиной неспособности вызывать у себя щекотку.

Таким образом, интегрированная система прогнозирования собственных движений и сенсорного восприятия делает невозможным самоиндуцирование щекотки, несмотря на кажущуюся логичность такого способа получения удовольствия или дискомфорта.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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