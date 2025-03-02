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Ее создала тьма — смертоносное насекомое вырсло в недрах пещеры

2:00
Наука

Новый вид многоножек, открытый в 2020 году, получил научное наименование Cryptops speleorex, что можно трактовать как "король пещеры". Это существо обнаружили в глубинах Мовильской пещеры на юго-востоке Румынии, где оно уже заняло верхнюю ступень местной пищевой цепочки в поистине уникальной подземной экосистеме.

Шемахинская пещера, Челябинская область
Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Averchenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шемахинская пещера, Челябинская область

Его обитание происходит в абсолютно тёмном пространстве, куда солнечный свет не проникал более пяти миллионов лет. Учёные отметили, что эволюционные изменения привели к утрате зрения у этого создания, а долгие чувствительные антенны теперь принимают на себя функцию обнаружения движений добычи. По их мнению, такая адаптация позволяет многоножке без труда лавировать по узким проходам пещеры.

Кроме того, специалисты рассказали, что длинные конечности, напоминающие паучьи лапки, способствуют быстрому передвижению даже в самых стеснённых условиях. Исследователи также подчеркнули, что наличие ядовитых форципул, служащих для обездвиживания мелкой добычи, делает Cryptops speleorex грозным хищником, охотящимся на насекомых, пауков и иных менее крупных представителей данного царства.

В условиях отсутствия фотосинтезирующих растений жизнь в этом подземном мире обеспечивается с помощью хемосинтеза. По словам специалистов, бактерии окисляют газы, такие как метан и сера, производя необходимые питательные вещества, благодаря которым и происходит питание обитателей пещеры. Таким образом, захватывающая экосистема позволяет королю пещеры успешно конкурировать за ресурсы.

В итоге эксперты пришли к выводу, что уникальная адаптация Cryptops speleorex к экстремальным условиям дала ему возможность стать доминирующим звеном в замкнутом сообществе Мовильской пещеры.

Уточнения

Cryptops speleorex  class="ref-info" style="cursor: help;" title="на латинском языке">(лат.) — вид сколопендровых, обнаруженный учёными в румынской пещере Мовиле.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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