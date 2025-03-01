Когда ложь — это правда: почему мозг нас обманывает

1:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Наш мозг нас часто обманывает. Если он так периодически искажает реальность, то почему эволюция не исправила это "недоразумение"?

Фото: Openverse by Creative Ignition, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Раздумья

На самом деле, это не ошибка, а эффективная стратегия выживания.

Во-первых, экономия энергии. Мозг потребляет около 20% всей энергии нашего тела, поэтому он должен работать быстро и эффективно, не тратя время на глубокий анализ. Серьезный рациональный анализ включается, когда перед нами стоят сложные задачи и у нас есть больше времени.

Во-вторых, адаптация к среде. Ошибки в мышлении помогали нашим предкам быстрее реагировать на угрозы и принимать решения в опасных ситуациях. Когда мозг сталкивается с простыми и знакомыми задачами, он включает автоматические реакции, которые чаще всего оказываются эффективными, и именно поэтому мы их запоминаем.

В-третьих, социальная адаптация. Многие когнитивные искажения помогают нам лучше интегрироваться в общество, поддерживать дружеские связи и избегать конфликтов.

И, наконец, психологический комфорт. Иногда мозгу выгоднее немного изменить реальность, чтобы мы не впадали в тревогу или депрессию, передает "Популярная наука".

Уточнения

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

