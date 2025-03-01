Солнечный свет под запретом: как живут люди с порфирией

В России на каждую тысячу человек приходится один носитель этого гена.
Он вызывает заболевание, известное как вампиризм. Порфирия — это генетическая болезнь, при которой нарушается обмен пигментов и синтез гемоглобина. Люди с этой болезнью не переносят солнечный свет и сталкиваются с интоксикацией, что приводит к слабости, болям в теле, а в тяжелых случаях — к параличам и даже смерти.
Интересно, что болезнь может долго оставаться незамеченной. Хотя ген порфирии распространен среди россиян, сами случаи заболевания довольно редки. В стране диагноз поставлен всего 270 пациентам, и большинство из них — женщины, пишет "Мир новостей".
Пацие́нт (лат. patiens — терпящий, страдающий) — человек или другое живое существо, получающий(-ее) медицинскую помощь, подвергающийся медицинскому наблюдению и/или лечению по поводу какого-либо заболевания, патологического состояния или иного нарушения здоровья и жизнедеятельности, а также пользующийся медицинскими услугами независимо от наличия у него заболевания.
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